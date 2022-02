Mauro Cezar Pereira - Foto: Reprodução/ESPN

Publicado 05/02/2022 17:50

Rio - O local da final da Supercopa do Brasil ainda não está definido. Após a partida sair de Brasília, porque a capital federal não poderá ter público no Mané Garrincha, devido ao aumento dos casos de Covid-19, a decisão ainda não teve uma sede definida. O Atlético-MG não topou que o confronto acontecesse em Fortaleza e deseja que o jogo seja em São Paulo. Em seu perfil oficial no Twitter, Mauro Cezar Pereira opinou sobre a polêmica.

"O Atlético-MG tem ótimo elenco e é o campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Mas em qualquer lugar do planeta Terra, fora de BH, onde enfrentar o Flamengo, sua apaixonada torcida será minoria. Por que nem tudo benfeitores podem comprar. Marquem logo o local do jogo, ou cancelem", escreveu o jornalista.

O Atlético-MG venceu o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, porém, o Flamengo irá participar da decisão por ter sido vice-campeão do Brasileirão. O Rubro-Negro venceu as duas última finais do torneio.