Filipe Luís pode ser mais um desfalque do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Filipe Luís pode ser mais um desfalque do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 08/05/2022 12:33 | Atualizado 08/05/2022 12:36

O Flamengo voltou a ter um problema muscular no elenco. Agora foi a vez de Filipe Luís, que foi substituído por Ayrton Lucas aos 23 minutos do clássico com o Botafogo, neste domingo no Mané Garrincha, após sentir dores na panturrilha direita.



Segundo comunicado da assessoria do Rubro-Negro, o lateral será reavaliado na reapresentação, no CT do Ninho do Urubu.



Filipe Luís é mais um caso de problema médico no Flamengo, que perdeu Pedro e Santos para o clássico com o Botafogo, chegando a sete desfalques. Marinho e Léo Pereira retornaram neste domingo, assim como Pablo, que ficou no banco de reservas por ainda não estar 100% fisicamente.



Os outros lesionados do Flamengo são: Matheuzinho, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique, Matheus França e Vitinho.