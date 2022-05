Vitor Pereira e Paulo Sousa - Rodrigo Coca/Agência Corinthians e Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - Flamengo e Corinthians venceram na última quarta-feira (11/05) pela Copa do Brasil. Apesar das vitórias, os times vivem momentos diferentes na temporada. Durante o programa "ESPN F90", Felippe Facincani analisou as carreiras de Paulo Sousa e Vítor Pereira.



O comentarista comparou os dois treinadores e afirmou que Vítor Pereira é mais técnico do que Paulo Sousa.

"O Corinthians tinha problemas e precisava de um treinador, mas contratou um profissional no mercado muito mais adaptado. No comparativo carreira, um contra o outro, é óbvio que o Vítor Pereira é mais técnico do que Paulo Sousa. É só comparar o desempenho de um com outro no futebol europeu. O Vítor teve muito mais sucesso por onde passou e venceu. O Paulo venceu em ligas menores", disse Facincani.

"Ninguém na Europa soube ver qual era o potencial do Paulo Sousa. O Vítor sim. O Vítor entregou. Então, em um comparativo rápido: Quem tem mais capacidade técnica de explorar um elenco? O Vítor Pereira tem mais que o Paulo Sousa", concluiu o comentarista.

Com os resultados, Flamengo e Corinthians avançaram para às oitavas da Copa do Brasil. Os dois times também estão com as classificações bem encaminhadas para a próxima fase da Libertadores. No Brasileirão, o time de Vítor Pereira vem sendo superior ao de Paulo Sousa. O Timão é líder e o Rubro-Negro ocupa o 14° lugar da competição.