Flamengo X Goias - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto - Alexandre Vidal Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo X Goias - Campeonato Brasileiro - 21-05-2022 - Foto - Alexandre Vidal Foto: Alexandre Vidal / Flamengo Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 14/06/2022 13:13

Rio - Uma pesquisa da Sport Track, divulgada nesta terça-feira, em um relatório da consultoria Convocados, em parceria com a XP, mostrou que o Flamengo segue sendo o time de maior torcida do Brasil. Segundo o levantamento, o time carioca tem a preferência de 24% dos brasileiros, um números maior do que os 22,5% em 2020 e 19,5% em 2018. O Rubro-Negro é seguido por Corinthians (18%), São Paulo (11,5%) e Palmeiras (9,8%).

Nova pesquisa sobre tamanho das torcidas Reprodução Outro número que chama atenção é em relação ao Vasco. O Cruzmaltino viu o Grêmio, que já tinha aparecido à sua frente na última pesquisa, se consolidar ainda mais como a quinta maior torcida do Brasil. O time carioca aparece com 4,1%, enquanto os gaúchos surgem com 4,7%. No entanto, na média geral do levantamento, que é feito desde 1992, o clube da Colina segue em vantagem.

O Botafogo manteve seus 2,2% das últimas pesquisas, enquanto o Fluminense caiu para 1,5%. O Tricolor, inclusive, aparece ao lado do Santos como os clubes com torcedores mais velhos. O time das Laranjeiras conta com 47% na faixa de 34 a 54 anos e com 28% acima de 55.

De acordo com a Sport Track, foram ouvidas entre 2.200 e 2.250 pessoas no final do ano passado de forma digital.