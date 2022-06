Filipe Luís - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/06/2022 09:00

Rio - O lateral-esquerdo Filipe Luís não terá o seu contrato renovado pelo Flamengo. O clube carioca decidiu não ampliar o vínculo com o veterano que se encerra no fim de 2022. No entanto, o Rubro-Negro vai oferecer ao jogador, de 36 anos, a possibilidade de fazer parte da comissão técnica permanente no ano que vem. As informações são do jornalista Renan Moura, da Rádio Globo.

Diego Alves e Diego Ribas, que também fazem parte da chamada "Geração 1985" também não terão seus vínculos renovados. Porém, o goleiro e o apoiador não devem encerrar suas carreiras no fim de 2022, com isso, deverão seguir novos caminhos na próxima temporada.

O goleiro, inclusive, falou em tom de despedida do Flamengo no último domingo, após a derrota para o Atlético-MG pela Série A. ""Posso estar vivendo meus últimos meses aqui com certeza dentro do Flamengo. Com certeza vai ser assim. Dentre os momentos que a gente passou agora, eu só tenho a agradecer o carinho da torcida e o carinho dos jogadores. Estamos aqui para ajudar o Flamengo. Nós jogadores vamos passar, vêm outros, e o Flamengo continua. Não existe essa parte individual, nunca existiu. Estamos aqui para ajudar, colocar o Flamengo onde merece com títulos e dar alegria para a torcida", disse.

Filipe Luís chegou ao Flamengo na metade de 2019 e foi peça fundamental nos títulos da Libertadores e do Brasileiro naquele ano. No ano seguinte, o lateral também foi titular e contribuiu para a conquista do bicampeonato nacional. O veterano já deixou claro o seu interesse em seguir no clube carioca após a aposentadoria.