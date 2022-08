Gabigol comemora gol do Flamengo pela Libertadores - NELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 02/08/2022 23:23

São Paulo - Em jogo de golaços, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0 na noite desta terça-feira (2), com belos gols de Arrascaeta e Gabigol, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Após segurar a pressão e garantir a vitória fora de casa, o Rubro-negro abriu boa vantagem para decidir a vaga na semifinal, na próxima terça-feira (9), no Maracanã.

No próximo sábado (6), o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-negro enfrenta o São Paulo, às 20h30, no Morumbi, pela 21ª rodada do torneio.

Os primeiros minutos da etapa inicial foram com muita pressão do Corinthians. Na maioria dos lances, a equipe de Vitor Pereira marcou e atacou sem medir esforços, o que impediu o Flamengo de se organizar em sua defesa para partir em contra-ataque. Entretanto, com a falta de precisão, o clube paulista não conseguiu abrir o placar.

Mesmo com dificuldade, Everton Ribeiro conseguiu dominar o meio-campo do Flamengo e, por metade do primeiro tempo, foi a principal peça de escape para o setor criativo do Rubro-negro. Até que, aos 36 minutos, no bate e rebate dentro da área, Cantillo errou na saída de bola, e Arrascaeta aproveitou a sobra para finalizar no ângulo esquerdo do goleiro Cássio.

No retorno para o segundo tempo, os papéis foram invertidos. O Flamengo passou a pressionar e dominar a defesa do Corinthians, mas dessa vez com precisão e efetividade. Logo aos cinco minutos da etapa final, Rodinei passou por Fausto Vera pela direita, fez boa jogada e tocou para Gabigol, que dominou e finalizou cruzado no canto direito de Cássio.

No decorrer da etapa final, o Flamengo administrou a partida com posse de bola e envolvendo o time do Corinthians, que se organizou para fechar a defesa e impedir mais gols para o Rubro-negro até o fim da partida. A volta entre as duas equipes será realizada na próxima terça-feira (9), no Maracanã.