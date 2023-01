Torcedores do Flamengo vão comparecer em massa na Supercopa do Brasil - Divulgação

Publicado 23/01/2023 14:26

Não há mais entradas disponíveis para a torcida do Flamengo para a decisão contra o Palmeiras. Os atuais campeões da Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro se enfrentam no próximo sábado (28), às 16h30 (de Brasília), no Mané Garrincha, na capital federal, pela Supercopa do Brasil de 2023. Os torcedores rubro-negros compraram os cercas de 30 mil ingressos à venda.

Já a comercialização dos ingressos para a torcida do Palmeiras continua. A torcida alviverde ficará localizada nos setores Verde e Vermelho, enquanto os torcedores do Flamengo ficarão nos setores Amarelo e Azul. Por questões de segurança, haverá um espaço vazio entre as torcidas.

Divisão das torcidas para a Supercopa do Brasil 2023 Foto: Divulgação

Antes de embarcar para Brasília, o Flamengo ainda tem um compromisso pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrenta o Bangu, nesta terça-feira (24), às 21h10, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quarta rodada da Taça Guanabara.