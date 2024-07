Gabigol volta a ser suspenso - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 17/07/2024 09:00

Rio - A anulação do processo envolvendo Gabigol, de 27 anos, é um duro baque para as perspectivas do atacante em 2024. Com contrato perto do fim com o Flamengo, o camisa 99 esperava conseguir ter boas atuações até o fim do ano para se valorizar em buscar um novo clube depois do encerramento do seu vínculo com o clube carioca.

Na partida contra o Fortaleza, Gabigol entrou em campo, após ter ficado de fora em alguns jogos do Brasileiro para buscar uma nova equipe. Apesar da derrota do Flamengo, o atacante teve bom desempenho e mostrou uma desenvoltura melhor que nos últimos jogos.



A Corte Arbitral do Esporte (CAS) anulou o processo de Gabigol, do Flamengo, por falha na intimação à União Federal. Dessa forma, o julgamento precisará ser reiniciado, e o efeito suspensivo do atacante, consequentemente, também foi anulado.



Inicialmente, o julgamento estava marcado para acontecer no dia 7 de junho, e o jogador chegou a viajar à Suíça para acompanhar presencialmente. No entanto, foi adiado após pedido da União Federal, que faz parte do processo e alegou não ter sido notificada sobre o caso. Por isso, o órgão não indicou um árbitro.



Para ter continuidade, o CAS decidiu anular todo o processo. Isso implica no fim do efeito suspensivo para Gabi. Dessa forma, a defesa precisará entrar com um novo pedido de efeito suspensivo para que ele possa ficar à disposição de Tite.



Vale lembrar que três árbitros participam do julgamento no CAS: um indicado pela defesa do atleta; um indicado pela Autoridade Brasileiro de Controle e Dopagem (ABCD); e um indicado pelo CAS.



Relembre o caso



Gabigol foi punido com dois anos de suspensão por possível tentativa de fraude a um exame antidoping surpresa no Ninho do Urubu. A decisão do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) saiu em março de deste ano.

No entanto, como o fato ocorreu em abril de 2023, a punição para o atacante vale até abril de 2025.

Em abril deste ano, a defesa do atleta conseguiu um efeito suspensivo, que permitia Gabigol entrar em campo até a decisão final no CAS. O jogador, então, voltou a frequentar o Ninho do Urubu e ficar à disposição do técnico Tite. Entretanto, com a anulação, ele volta a ficar suspenso até abril do ano que vem.