Artur Jorge pode acertar com o FlamengoAFP

Publicado 27/12/2025 15:40

Rio - O Flamengo negocia a renovação com Filipe Luís, mas já observa possíveis "Planos B". De acordo com informações do jornalista italiano Rudy Galetti, o Rubro-Negro teria um acordo verbal com Artur Jorge, caso o atual treinador não permaneça no ano que vem.

As negociações entre Flamengo e Filipe Luís chegaram a um estágio delicado. Incomodado com a demora, o Rubro-Negro teria dado um ultimato ao empresário do técnico. O prazo seria até domingo (28). Depois disso, o clube irá buscar um novo profissional.

Artur Jorge tem contrato com a equipe catari até 2027 e a clausula de rescisão é de 6 milhões de euros (R$ 39 milhões). Ele assumiu o controle do Al-Rayyan no começo deste ano.

Artur Jorge, de 53 anos, viveu seu principal momento na carreira em 2024. O treinador chegou ao Botafogo e conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Libertadores pelo Alvinegro e deixou deixou o futebol carioca.