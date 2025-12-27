Artur Jorge pode acertar com o FlamengoAFP
Flamengo teria acordo verbal com Artur Jorge, afirma jornalista italiano
Português seria 'Plano B' para caso de saída de Filipe Luís
Flamengo teria acordo verbal com Artur Jorge, afirma jornalista italiano
Português seria 'Plano B' para caso de saída de Filipe Luís
Flamengo dá ultimato a staff de Filipe Luís e pode buscar outro técnico a partir de domingo
Negociação entre as partes não teve um acerto até o momento
Zico exalta Arrascaeta e diz que jogaria ao lado do atual camisa 10 do Flamengo
ídolo rubro-negro elogia uruguaio, destaque da temporada e artilheiro do Brasileirão
Flamengo avança e encaminha contratação de Vitão, do Internacional
Negociação inclui perdão de dívida por Thiago Maia e gira em torno de R$ 65 milhões
Zico exalta Filipe Luís por ano histórico de Arrascaeta: 'Sabem quem decide'
Uruguaio, de 31 anos, foi eleito craque do Brasileiro e da Libertadores
Flamengo recebe proposta de R$ 97,5 milhões por meia-atacante
Jogador, de 27 anos, chegou ao clube no meio de 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.