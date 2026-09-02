Gonzalo Plata é recebido no aeroporto de Moscou - Reprodução / Instagram @fcdynamo

Gonzalo Plata é recebido no aeroporto de MoscouReprodução / Instagram @fcdynamo

Publicado 02/09/2026 12:55

No início do ano, o Flamengo estipulou o valor de R$ 250 milhões em vendas de jogadores para 2026. Até o momento, o Rubro-Negro recebeu R$ 114,4 milhões com as saídas de Victor Hugo, Iago, Ryan Roberto, Da Mata e Wallace Yan. A venda de Gonzalo Plata, no entanto, seria a maior.

O Flamengo aceitou a proposta de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões), sendo 10 milhões de euros (R$ 60 milhões) à vista, por Gonzalo Plata. Com isso, o Rubro-Negro se aproximaria da marca dos R$ 200 milhões em vendas de jogadores. A desistência do Dínamo Moscou, no entanto, deixa a meta distante.

A venda de Gonzalo Plata ajudaria o Flamengo a cobrir os custos com as contratações dos atacantes Anthony Valencia e Joaquín Freitas, que custaram cerca de R$ 76 milhões. Por causa do prejuízo e mal-estar, o Rubro-Negro promete buscar medidas legais contra os russos

Apesar do cancelamento do negócio, o Flamengo não deve ter problemas financeiros, mesmo com déficit de R$ 33 milhões no primeiro semestre. A diretoria entende que a situação financeira do clube é "confortável" e que há outros meios para contornar a situação e manter as contas sob controle.