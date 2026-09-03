Everton Cebolinha não seguirá no Flamengo no ano que vemGilvan de Souza / Flamengo

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Pedro Logato
Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, recusou recentemente uma proposta do Botafogo, e deixou claro o seu desejo de deixar o Rio. De acordo com informações da "ESPN", o jogador tem motivos familiares para querer mudar de cidade.
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Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e desde o começo da temporada já deixou claro que não seguiria no clube. Além do Botafogo, o Fluminense também fez sondagens pelo atacante.
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O São Paulo também procurou Cebolinha devido a relação positiva que o atacante tem com Dorival Júnior, desde os tempos que o treinador dirigiu o Flamengo. Apesar disso, os altos valores assustaram o clube paulista.
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Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e desde a sua contratação sempre viveu altos e baixos no clube carioca. No total, ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.