Everton Cebolinha não seguirá no Flamengo no ano que vem - Gilvan de Souza / Flamengo

Everton Cebolinha não seguirá no Flamengo no ano que vemGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/09/2026 15:40

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, recusou recentemente uma proposta do Botafogo, e deixou claro o seu desejo de deixar o Rio. De acordo com informações da "ESPN", o jogador tem motivos familiares para querer mudar de cidade.

Everton Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e desde o começo da temporada já deixou claro que não seguiria no clube. Além do Botafogo, o Fluminense também fez sondagens pelo atacante.

O São Paulo também procurou Cebolinha devido a relação positiva que o atacante tem com Dorival Júnior, desde os tempos que o treinador dirigiu o Flamengo. Apesar disso, os altos valores assustaram o clube paulista.

Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e desde a sua contratação sempre viveu altos e baixos no clube carioca. No total, ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.