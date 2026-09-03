Everton Cebolinha não seguirá no Flamengo no ano que vemGilvan de Souza / Flamengo
Atacante do Flamengo deseja deixar o Rio por questões familiares
Jogador, de 30 anos, recusou proposta do Botafogo e informou vontade de mudar de cidade; atleta prioriza equipes do futebol do exterior
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Carrascal supera desconfiança e vive melhor fase pelo Flamengo em 2026
Meia colombiano soma oito participações diretas em gols nos últimos cinco jogos
Com vitória, Flamengo tem mais chances de título do que o Palmeiras
Rubro-Negro superou o Mirassol em jogo adiado e encostou de vez no líder do Campeonato Brasileiro; desvantagem caiu para um ponto
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