Gonzalo Plata em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 03/09/2026 21:47

Rio - Jogadores do Flamengo ficaram contentes com o "reforço" de Gonzalo Plata, que retornará ao clube após a negociação com o Dínamo de Moscou não ser completada. Em entrevista na zona mista do Maracanã após a vitória sobre o Mirassol por 2 a 0, na quarta-feira (2), Samuel Lino ressaltou que o atacante será recebido de braços abertos.

"A gente não falou com ele. Uma volta inesperada, mas vamos recebê-lo de braços abertos. O Plata é muito querido pela rapaziada. Então, a gente está esperando de braços abertos para ele nos ajudar nessa reta final".

Lucas Paquetá também destacou a importância do atacante equatoriano para o Rubro-Negro: "A gente fica feliz por estar recebendo de volta um grande jogador, que nos ajuda muito e tem muita qualidade. Nosso pensamento segue esse, que o Plata pode ajudar muito".

Relembre o caso

Em nota divulgada na última terça-feira (1º), o Flamengo anunciou que foi informado pelo Dínamo de Moscou que Plata "não atendeu aos parâmetros médicos da equipe russa". A negociação, então, não foi completada.

No mesmo dia , o Rubro-Negro declarou que não vai medir esforços "para buscar as reparações cabíveis diante do descaso e da desvalorização impostos ao clube e ao seu atleta". O Fla ainda falou em amadorismo e irresponsabilidade.