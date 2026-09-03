Gonzalo Plata em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Veja o que jogadores do Flamengo falaram sobre retorno de Plata
Negociação com o Dínamo de Moscou, da Rússia, não foi concluída; atacante equatoriano voltará para reforçar o Rubro-Negro
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