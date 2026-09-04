Artilheiro do Flamengo no ano, Pedro tem contrato até 2027 - Gilvan de Souza / Flamengo

Artilheiro do Flamengo no ano, Pedro tem contrato até 2027 Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/09/2026 17:40

Rio - Depois de oficializar a renovação de contrato de Erick Pulgar até o fim de 2029, o Flamengo tem mais duas prioridades para ampliar os vínculos. Em entrevista coletiva, José Boto, diretor de futebol do Rubro-Negro citou Pedro como o próximo a renovar com o clube.

"Como eu disse a alguns de vocês antes de a janela abrir: que não esperassem uma janela com grandes nomes, mas sim com jogadores de futuro, de projeção. E ao mesmo tempo está aqui o Erick (Pulgar), que faz parte também de um plano de renovação de alguns jogadores. Ele foi o primeiro, a seguir deverá ser o Pedro, o (Léo) Pereira, assim por ordem", afirmou o português.

Pedro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. O atacante é o artilheiro do Rubro-Negro na temporada. Léo Pereira também tem vínculo até a mesma data e está valorizado depois de ter disputado a última Copa do Mundo pela seleção brasileira.

Outro jogador que está vivendo seus últimos momentos de contrato é Danilo. O defensor, no entanto, afirmou que deseja renovar com o Flamengo até o fim do ano que vem e se aposentar.