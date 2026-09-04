Neymar deseja convencer Cebolinha a jogar no Santos - Raul Baretta/ Santos

Neymar deseja convencer Cebolinha a jogar no SantosRaul Baretta/ Santos

Publicado 04/09/2026 15:00

Rio - O atacante Everton Cebolinha, de 30 anos, tem recebido consultas de diversos clubes e recentemente teve um contato ilustre. De acordo com informações do jornalista Paulo Vinicius Coelho, Neymar entrou em contato com o jogador do Flamengo para convidá-lo para ir para o Santos.

O desejo do Peixe seria por uma proposta para a próxima temporada. Cebolinha tem contrato com o Flamengo até o fim do ano e hoje a tendência é que o atacante siga no Rubro-Negro até dezembro. Curiosamente, a presença de Neymar no Santos no ano que vem é incerta. O atacante, de 34 anos, só tem contrato até o fim de 2026.

O atacante deseja se mudar do Rio de Janeiro por uma questão familiar. O Botafogo chegou a fazer uma proposta por Cebolinha, mas o jogador acabou recusando por esse desejo de morar em outra cidade.

Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em 2022 e desde a sua contratação sempre viveu altos e baixos no clube carioca. No total, ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.