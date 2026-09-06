Após chute de 'biquinho', Lino espera a bola estufar a rede no Mangueirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Após chute de 'biquinho', Lino espera a bola estufar a rede no MangueirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/09/2026 18:30

Rio - Samuel Lino brilhou mais uma vez pelo Flamengo. O atacante marcou o gol da vitória sobre o Remo por 1 a 0 , neste domingo (6), no Mangueirão, pela 26ª rodada do Brasileirão, e consolidou o bom momento. Após a partida, o jogador destacou o união dos jogadores para superar todas as dificuldades, como o clima complicado de Belém.

"Vitória complicada fora de casa. Campo difícil, clima difícil com calor e chuva... O Flamengo foi guerreiro e foi forte. O grupo está unido e conseguimos os três pontos. Fico feliz de ter marcado e ajudado o time, um gol que nos colocou provisoriamente na primeira colocação", disse o atacante, que fez um gol à lá Romário.

Samuel Lino vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Nos últimos seis jogos, o atacante soma cinco gols marcados. Na temporada, são 12 gols e dez assistências em 46 partidas, sendo nove gols e sete assistências em 26 partidas no Brasileirão. O bom momento o coloca na mira da seleção brasileira e vive a expectativa pela convocação para o início do ciclo da Copa do Mundo de 2030.

"Estou com meu coração tranquilo e entrego nas mãos de Deus. Qual for o plano dele para a minha vida, eu aceito", afirmou o atacante, que evitou comentar sobre a expectativa da convocação, que acontece na próxima quarta-feira (9), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, para os amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29, e diante da Índia, em 3 de outubro.

Com a vitória, o Flamengo assumiu a liderança com 54 pontos. O Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente del Valle, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Depois, recebe o Corinthians, domingo (13), às 17h30, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.