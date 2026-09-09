Samuel Lino é um dos principais jogadores do Flamengo Gilvan de Souza / Flamengo

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Rodrigo Souza
Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada, Samuel Lino recebeu uma nova chance na seleção brasileira. O atacante foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, nesta quarta-feira (9), para os dois amistosos contra a Austrália, nos dias 25 e 29 de setembro, e outro contra a Índia, em 3 de outubro.
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"Muito feliz de estar recebendo essa oportunidade, de ser convocado e de voltar para esse novo ciclo. Espero desfrutar um monte", disse o atacante em entrevista à "Flamengo TV".
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Samuel Lino vive um grande momento pelo Flamengo. Nos últimos seis jogos, o atacante marcou cinco gols e já atingiu o "duplo-duplo" na temporada, com 12 gols e dez assistências. O bom momento chamou a atenção da comissão técnica de Carlo Ancelotti, que busca promover uma reformulação no ciclo para 2030.
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No ano passado, Samuel Lino foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez, em setembro. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti convocou o atacante para os confrontos contra a Bolívia e Chile, nas Eliminatórias. Na ocasião, atuou por 61 minutos na derrota por 1 a 0 para os bolivianos. 