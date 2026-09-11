Léo Pereira celebra o segundo gol do Flamengo - AFP

Léo Pereira celebra o segundo gol do FlamengoAFP

Publicado 11/09/2026 00:09 | Atualizado 11/09/2026 00:36

Autor do segundo gol do Flamengo na vitória sobre o Del Valle por 2 a 0, o zagueiro Léo Pereira celebrou o resultado obtivo pelo Rubro-Negro na altitude de Quito na partida de ida das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (10). O defensor alfinetou a Conmebol por autorizar o para que partidas válidas pela principal competição do continente aconteçam acima do nível do mar.

"Para gente é horrível jogar aqui, mas são as condições que a Conmebol autoriza e nós conseguimos fazer um jogo muito bom. Acredito que a equipe se comportou muito bem e conseguiu um ótimo resultado. Não tem nada resolvido, mas fico feliz pelo resultado, pelo gol", afirmou.

O zagueiro também abordou um problema físico que sentiu no fim da partida no Equador, mas aproveitou para tranquilizar os torcedores do Flamengo e focar na recuperação para a partida contra o Corinthians, neste domingo (13) pelo Brasileirão.

"Senti um leve incômodo na coxa, mas creio que não seja nada demais, porque consegui terminar o jogo. Temos uma partida importante no fim de semana e agora é recuperar para estar em campo", contou.

O Flamengo está muito perto de disputar mais uma semifinal de Libertadores. Depois de um primeiro tempo bastante irregular, o Rubro-Negro voltou avassalador do intervalo e derrotou o Independiente del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito. Valeu a aposta de Leonardo Jardim, que começou a partida com Bruno Henrique como titular na vaga de Pedro. O atacante fez o primeiro gol da partida, depois Léo Pereira apareceu para fazer o segundo, e decretar a vitória dos cariocas nesta quinta-feira (10).

Com o resultado, o Flamengo poderá perder até mesmo por um gol de diferença na próxima semana no Maracanã, que irá avançar de fase na competição internacional. Antes, o Rubro-Negro recebe o Corinthians, no próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.