Bruno Henrique celebra gol em Quito - AFP

Bruno Henrique celebra gol em QuitoAFP

Publicado 11/09/2026 00:16 | Atualizado 11/09/2026 00:37

Ídolo do Flamengo, o atacante Bruno Henrique, de 35 anos, voltou a ter uma oportunidade como titular em um mata-mata de Libertadores e foi decisivo. O jogador, que defende o clube desde 2019, anotou o primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o Del Valle , em Quito, nesta quinta-feira (10), pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O atleta destacou a atuação inteligente do Rubro-Negro na altitude de 2.800m.

"Fico feliz pelo gol, e pela proposta do jogo. Jogamos quando tínhamos que jogar, mas marcamos muito também. Conseguimos um excelente resultado e agora é nos preparar para o Brasileiro que também é importante", disse o atacante.

O Flamengo foi pressionado durante a maior parte do primeiro tempo e no segundo também não tinha o controle da partida, porém, aos 16 minutos brilhou a estrela do atacante, depois de belo passe de Samuel Lino.

Bruno Henrique destacou a capacidade do Flamengo de construir uma excelente vantagem nas quartas de final da Libertadores, mesmo não tendo uma atuação tão dominante quanto costuma ter.

"Acredito que nossa equipe conseguiu ser cirúrgica. Conseguimos nos defender muito bem e nas oportunidades que tivemos construir esse excelente placar", afirmou o ídolo rubro-negro.

O Flamengo está muito perto de disputar mais uma semifinal de Libertadores. Depois de um primeiro tempo bastante irregular, o Rubro-Negro voltou avassalador do intervalo e derrotou o Independiente del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito. Valeu a aposta de Leonardo Jardim, que começou a partida com Bruno Henrique como titular na vaga de Pedro. O atacante fez o primeiro gol da partida, depois Léo Pereira apareceu para fazer o segundo, e decretar a vitória dos cariocas nesta quinta-feira (10).

Com o resultado, o Flamengo poderá perder até mesmo por um gol de diferença na próxima semana no Maracanã, que irá avançar de fase na competição internacional. Antes, o Rubro-Negro recebe o Corinthians, no próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.