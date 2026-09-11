Flamengo conseguiu importante vitória em Quito - AFP

Flamengo conseguiu importante vitória em QuitoAFP

Publicado 11/09/2026 00:25 | Atualizado 11/09/2026 00:37

O zagueiro Léo Ortiz valorizou bastante a resiliência do Flamengo na vitória sobre o Del Valle por 2 a 0, em Quito, pelas quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira (10). Ao analisar a postura da equipe na partida, o defensor destacou a dificuldade de atuar na altitude de Quito e também elogiou a adversário dos cariocas que teve o controle durante a maior parte do primeiro tempo.

"Acho que aqui não tem como passar um jogo sem sofrer, tanto pela altitude, tanto pela qualidade deles. Conseguimos nos defender bem, sabíamos que um empate aqui não seria ruim, e felizmente conseguimos os gols no segundo tempo", afirmou.

O zagueiro comemorou a vantagem construída em Quito, mas rechaçou a ideia de que o Flamengo tenha garantido a classificação de forma antecipada para as semifinais da Libertadores. Léo Ortiz pregou respeito ao Del Valle e atenção no jogo de volta no Maracanã.

"É uma boa vantagem, vencer por dois gols fora de casa, mas sabemos que o time deles é muito forte, então precisamos levar a sério o jogo no Maracanã e tentar garantir a nossa classificação para a semifinal", opinou o zagueiro do Flamengo.

O Flamengo está muito perto de disputar mais uma semifinal de Libertadores. Depois de um primeiro tempo bastante irregular, o Rubro-Negro voltou avassalador do intervalo e derrotou o Independiente del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito. Valeu a aposta de Leonardo Jardim, que começou a partida com Bruno Henrique como titular na vaga de Pedro. O atacante fez o primeiro gol da partida, depois Léo Pereira apareceu para fazer o segundo, e decretar a vitória dos cariocas nesta quinta-feira (10).

Com o resultado, o Flamengo poderá perder até mesmo por um gol de diferença na próxima semana no Maracanã, que irá avançar de fase na competição internacional. Antes, o Rubro-Negro recebe o Corinthians, no próximo domingo (13), às 17h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.