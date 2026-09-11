Flamengo derrotou o Del Valle em Quito - AFP

Flamengo derrotou o Del Valle em QuitoAFP

Publicado 11/09/2026 00:36

O Flamengo encaminhou sua classificação para a semifinal da Libertadores com a vitória sobre o Del Valle por 2 a 0, em Quito, nesta quinta-feira (10). Questionado sobre o Rubro-Negro ser ou não o grande favorito ao título da competição, o técnico Leonardo Jardim afirmou que o fato dos cariocas serem os atuais campeões do torneio é um peso que o elenco precisa carregar.

"Com certeza que o campeão do ano anterior é sempre um favorito. Mas vocês sabem da dificuldade de conquistar duas vezes a Libertadores. Por isso a gente tem que pensar jogo a jogo, ter maturidade e saber que somente com intensidade de trabalho, um grupo forte, que a gente consegue chegar ao fim", disse.

Leonardo Jardim destacou o resultado positivo obtido pelo Flamengo contra o Del Valle. O treinador relembrou que mesmo vivendo um excelente período na América do Sul, o Rubro-Negro não tinha um histórico positivo atuando fora de casa contra os equatorianos.

"Nós tivemos alguma dificuldade na primeira parte. Pelo jogo, pela altitude e pela velocidade da bola, mas principalmente pela dinâmica. O adversário conseguiu ter mais a bola, conseguiu fazer mais triangulações. E nós tivemos menos a bola. Sabíamos que ia ser um teste difícil. Não é por acaso que, de 2020 até hoje, o Flamengo empatou e perdeu duas vezes aqui. É sempre um jogo difícil", afirmou.

Leonardo Jardim vive seu melhor período desde que assumiu o Flamengo. A um passo da semifinal da Libertadores, o Rubro-Negro também lidera o Brasileirão. O português destacou a evolução do seu trabalho.

"Eu disse que quando tivéssemos um período para treinar, e depois desses jogos tivemos um período para treinar, o time melhorou. Aqui no Brasil não se acredita no treino. Acreditam que o jogador tem que jogar. Se tiver de férias, não interessa, tem que jogar. Eu acredito no treino porque venho de uma escola que precisa acreditar no treino. No projeto, planejamento, empenho. Não acredito no aparecimento esporádico das coisas. Um bom jogador tem que treinar bem. "Ah, o Ayrton está melhor, o Lino está melhor". Isso é um processo. Eles treinam. Se eles não treinassem, não estariam tão bem", concluiu.