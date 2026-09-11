Flamengo derrotou o Del Valle em QuitoAFP
Leonardo Jardim admite favoritismo do Flamengo na Libertadores
Rubro-Negro derrotou o Del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito, e encaminhou a classificação para a semifinal da competição
Leonardo Jardim admite favoritismo do Flamengo na Libertadores
Rubro-Negro derrotou o Del Valle por 2 a 0, na altitude de Quito, e encaminhou a classificação para a semifinal da competição
Léo Ortiz valoriza resiliência do Flamengo e não vê vaga garantida
Zagueiro destacou capacidade do Rubro-Negro de se defender na atitude e também fez elogios ao time do Independiente del Valle
Decisivo de novo, Bruno Henrique destaca atuação coletiva do Flamengo
Atacante, de 35 anos, foi aposta de Leonardo Jardim em time titular do Rubro-Negro e abriu caminho para vitória sobre o Del Valle
Léo Pereira cita sensação horrível na altitude e alfineta Conmebol
Zagueiro fez um dos gols do Flamengo na vitória por 2 a 0 em Quito que encaminhou classificação para a semifinal da Libertadores
Flamengo bate Del Valle e coloca um pé na semifinal da Libertadores
Rubro-Negro superou pressão dos equatorianos no primeiro tempo, deslanchou depois do intervalo e conseguiu vitória imponente
Com Pedro no banco, Flamengo está escalado para encarar o Del Valle
Bruno Henrique foi escolhido como titular por Leonardo Jardim para partida no Equador; Lucas Paquetá ficou com opção no banco
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