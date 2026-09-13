Em seu 200º jogo pelo Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique saiu do banco para garantir o resultado que recolocou a equipe na liderança - Gilvan de Souza / Flamengo

Em seu 200º jogo pelo Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique saiu do banco para garantir o resultado que recolocou a equipe na liderança Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/09/2026 19:58

Autor de gol salvador aos 43 do segundo tempo, Bruno Henrique foi o heroi da vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2 a 1 , neste domingo (13), pela 27ª rodada do Brasileirão. O resultado devolveu o Rubro-Negro à liderança, um ponto à frente do Palmeiras. Após o jogo, o atacante comemorou o gol e se rendeu à assistência do jovem Joaquín Freitas.

"Como eu sempre falo: estou aqui para servir o Flamengo. Sou um cara que trabalha bastante, independente se jogar ou não. Quando a oportunidade aparece, tem que fazer jus a vestir essa camisa. Mais uma vez parabéns a toda a equipe pela entrega, pelo jogo que fizemos e pela vitória", declarou Bruno Henrique, na beira do gramado, à "TV Globo".

Com ainda mais entusiasmo, o camisa 27 rasgou elogios ao garçom, Freitas, que fez cruzamento na medida para ele balançar as redes de cabeça. Esta foi apenas a segunda partida do argentino, de 19 anos, pelo Mais Querido. Ele havia estreado contra o Remo, na última rodada, e ficou de fora no duelo de ida contra o Del Valle, pela Libertadores. Hoje, participou de seu primeiro gol pelo clube.

"Freitas é um jogador promissor, a gente sabe. Tem muita qualidade, mostra isso nos treinos. Está começando a entender o que é Flamengo. Tenho certeza que este garoto vai dar muitos frutos para o Flamengo e, se depender de todos nós, vamos ajudar ele", elogiou Bruno Henrique.

Freitas aproveita chances no Flamengo

Joaquín Freitas reforçou o Rubro-Negro nesta janela de transferências, por cerca de 7 milhões de dólares (R$ 35 milhões), vindo do River Plate, da Argentina, clube que o revelou. O atleta foi comprado para ser uma opção de atacante mais móvel e veloz, alternativa tanto para Pedro, centralizado, como para as pontas.

Além disso, claro, é uma aposta de mercado. Como tem 19 anos, o argentino traz consigo o potencial de se desenvolver e se valorizar, o que poderia ocasionar uma futura e lucrativa venda para a equipe carioca. Fato é que, desde que chegou, o menino tem aproveitado as chances e sido abraçado pelo elenco, fato ilustrado pela fala de Bruno Henrique.