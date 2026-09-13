Em seu 200º jogo pelo Flamengo no Maracanã, Bruno Henrique saiu do banco para garantir o resultado que recolocou a equipe na liderança Gilvan de Souza / Flamengo
Bruno Henrique exalta Freitas por assistência: 'Vai dar muitos frutos'
Camisa 27 marcou o gol da vitória por 2 a 1 do Flamengo sobre o Corinthians, neste domingo (13), com passe do jovem argentino
Jardim exalta Bruno Henrique por gol da vitória: 'Seria uma injustiça'
Português rasgou elogios ao camisa 27, autor do tento que garantiu o triunfo do Flamengo sobre o Corinthians neste domingo (13)
Garçom, Freitas comemora estreia no 'místico' Maracanã pelo Flamengo
Argentino deu sua primeira assistência pelo clube em cruzamento para Bruno Henrique, na vitória deste domingo (13), sobre o Corinthians
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Flamengo relaxa, sofre susto, mas vence os reservas do Corinthians
Rubro-Negro não aproveita domínio e chances criadas, leva gol em lance isolado e conta com Bruno Henrique para vencer por 2 a 1
Flamengo e Saúl recusam investida de clube mexicano no fim da janela
América-MEX apresentou oferta na sexta-feira (11), último dia do período de transferências, mas não agradou ao Rubro-Negro e ao volante
Flamengo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem
Rubro-Negro chega embalado após quatro vitórias seguidas, enquanto o time paulista deve preservar jogadores para a Libertadores
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