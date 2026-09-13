Joaquín Freitas comemora gol ao lado de Bruno Henrique - Reprodução / X

Joaquín Freitas comemora gol ao lado de Bruno HenriqueReprodução / X

Publicado 13/09/2026 20:31 | Atualizado 13/09/2026 22:09

Jovem reforço do Flamengo para a segunda metade do ano, Joaquín Freitas fez sua estreia no Maracanã neste domingo (13), em triunfo "chorado" sobre o Corinthians, por 2 a 1 . Inclusive, saiu dos pés dele o cruzamento para Bruno Henrique marcar de cabeça, aos 43 do segundo tempo, e garantir os três pontos. Após o jogo, o atacante de 19 anos celebrou o resultado e a primeira participação em gol pelo clube.

"É minha primeira partida no Maracanã, e poder fazê-la assim, com uma assistência, para ajudar a equipe, que é o mais importante, é para o que eu venho. Estou muito contente. A equipe fez uma 'partidaça'. Nós merecíamos o triunfo, que por sorte saiu", disse Freitas, após o jogo, à "ge tv".

Em seguida, o argentino se mostrou feliz pela recepção do grupo nestas primeiras semanas desde sua chegada. Freitas foi muito elogiado por Bruno Henrique na saída do gramado , e repetiu fala do camisa 27 sobre estar aprendendo "o que é Flamengo".

"Estou muito agradecido com todo o grupo. Estão me ajudando muito na parte da adaptação, a me ensinar o que é Flamengo, o que é este clube e o que é o futebol brasileiro, que é um futebol muito lindo. Este é um clube enorme, que demanda muita exigência, mas desde o começo se pôs à disposição comigo da melhor maneira, com muito boas vibrações, e eu estou muito agradecido pelo jeito como vem me ajudando", prosseguiu o jogador.

Por fim, o argentino evocou memórias da Copa do Mundo de 2014, cuja final foi disputada no Maracanã, entre Alemanha e Argentina, para celebrar a estreia no estádio. Esta foi a segunda vez que Freitas entrou em campo pelo Flamengo, mas a primeira foi fora de casa, contra o Remo.

"Este estádio é uma loucura, é místico e histórico para o futebol mundial. Tenho uma lembrança de minha idade, é o Mundial de 2014. Eu olhava o Maracanã e pensava: que lindo seria jogar ali. E hoje, graças a Deus, pude estar cumprindo. É uma loucura bonita estar disfrutando de toda esta torcida", completou.