Leonardo Jardim em coletiva após vitória sobre o Corinthians - Reprodução / ESPN

Leonardo Jardim em coletiva após vitória sobre o CorinthiansReprodução / ESPN

Publicado 13/09/2026 21:05 | Atualizado 13/09/2026 22:04

Técnico do Flamengo, Leonardo Jardim se mostrou aliviado pelo gol de Bruno Henrique, que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians neste domingo (13), para devolver a equipe ao topo da tabela do Brasileirão. Como agradecimento, o português fez uma bateria de elogios ao camisa 27, por evitar o empate que, segundo ele, "seria uma injustiça".

"Sei o que ele (Bruno Henrique) fez nesses sete anos, a importância que ele tem como profissional, como artilheiro, mas principalmente o que é dentro do grupo. Um moço muito humilde, trabalhador. Se é para jogar, ele joga. Se é para entrar, ele entra. Se não é para jogar, ele não joga. Está sempre defendendo o Flamengo como seu objetivo principal", iniciou Jardim, em entrevista coletiva após o jogo.



"O objetivo principal dele não é a individualidade, é o Flamengo. É um flamenguista não a 100%, mas a 200%. É aquele jogador que sabe vencer. Já houve vários craques no futebol mundial, e há alguns que não sabem vencer porque querem ter o foco que tinham quando estavam no máximo de suas qualidades. E há outros que sabem vencer, jogar, mesmo sabendo que às vezes não têm mais a energia que tinham uns anos antes, mas se importam sempre em melhorar a equipe", acrescentou.

Em seguida, Jardim expôs sua principal motivação para os elogios a Bruno Henrique. Para ele, o empate em 1 a 1, que persistiu no placar até os 43 minutos do segundo tempo, não seria compatível com as atuações das equipes na partida.

"Foram 33 arremates contra três do adversário, 10 arremates no gol contra um. O empate seria uma injustiça tão grande para o futebol. Não é o resultado, mas pelo futebol. Claro que eu defendo o Flamengo, mas às vezes gosto de ver futebol. E era uma injustiça tão grande se o resultado fosse um empate hoje", disparou o treinador.



Elogios ao garçom Freitas

Assistente do gol de Bruno Henrique, o jovem argentino Joaquín Freitas foi elogiado não só pelo camisa 27 , como também pelo treinador. Jardim se mostrou satisfeito com a atuação do garoto e, principalmente, feliz com as mexidas que fez. Tanto Freitas, o garçom, como BH, o autor do gol da vitória, saíram do banco de reservas.

"Hoje, os que não queriam que ele (Freitas) entrasse falharam, eu acertei (risos). Também posso acertar uma de vez em quando, acertar uma é espetacular. Nós queríamos mais criação ofensiva, tínhamos um jogador de área como o BH, tínhamos um avançado móvel que foi o Freitas. O elenco do Flamengo é muito grande, vai desde os 11 aos que estão no estádio, na comunidade, os que estão no estrangeiro. Nós somos muitos", declarou.



Até quando vai a boa fase?

O Flamengo chegou à quinta vitória seguida neste domingo (13), coroando uma boa fase que persiste não só no Brasileirão, no qual o clube é líder, como também na Libertadores. Diante disso, Jardim pregou "continuidade" em relação ao bom momento e projetou títulos no fim do ano.

"Treinar o Flamengo é muito bonito, jogar bem, fazer muito gols. Mas o Flamengo espera títulos, não é? E nós trabalhamos para conseguir dar esse títulos. O que falta é a gente conseguir dar continuidade às coisas, continuar com os mesmos comportamentos, procurando sempre as vitórias, para, no fim do ano, conseguir os títulos. Essa é a nossa forma de pensar e a ambição de toda gente. Todos nós sabemos que é difícil fazer dois ciclos fortes num clube de futebol, como foi o ciclo do ano passado. Mas temos essa ambição", concluiu.