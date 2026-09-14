A sofrida vitória doFlamengopor 2 a 1 sobre o Corinthians teve um componente especial: as substituições de Leonardo Jardim. As mexidas do técnico português foram cruciais para que o Rubro-Negro saísse com os três pontos no último domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois de desperdiçar algumas chances na etapa inicial, o time carioca abriu o placar nos primeiros minutos do segundo tempo. O gol foi de Lucas Paquetá. Com a vantagem, os jogadores relaxaram e viram Gui Negão deixar tudo igual, já caminhando para o fim.
No entanto, Bruno Henrique, que havia entrado no lugar de Pedro, deu o triunfo ao Flamengo, aos 44. A assistência foi de Joaquín Freitas, que saiu do banco de reservas para a vaga de Lucas Paquetá. E, além disso, a jogada contou com toques de Alex Sandro e Jorginho, escolhidos para substituir Ayrton Lucas e Arrascaeta. Varela, Pulgar e Samuel Lino foram outros que participaram, só que começaram entre os titulares.
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