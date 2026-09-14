Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Corinthians, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
A sofrida vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Corinthians teve um componente especial: as substituições de Leonardo Jardim. As mexidas do técnico português foram cruciais para que o Rubro-Negro saísse com os três pontos no último domingo (13), no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Depois de desperdiçar algumas chances na etapa inicial, o time carioca abriu o placar nos primeiros minutos do segundo tempo. O gol foi de Lucas Paquetá. Com a vantagem, os jogadores relaxaram e viram Gui Negão deixar tudo igual, já caminhando para o fim.

No entanto, Bruno Henrique, que havia entrado no lugar de Pedro, deu o triunfo ao Flamengo, aos 44. A assistência foi de Joaquín Freitas, que saiu do banco de reservas para a vaga de Lucas Paquetá. E, além disso, a jogada contou com toques de Alex Sandro e Jorginho, escolhidos para substituir Ayrton Lucas e Arrascaeta. Varela, Pulgar e Samuel Lino foram outros que participaram, só que começaram entre os titulares.
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Leonardo Jardim também acionou Carrascal durante o segundo tempo, mas o meia-atacante não esteve envolvido no lance.

Resultado para lá de importante

A vitória fez com que o Rubro-Negro retomasse a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras havia assumido a ponta depois de superar o São Paulo por 2 a 0, no Nubank Parque.
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O time carioca é o primeiro colocado, com 57 pontos. O Verdão, em segundo, tem 56.

Agenda

Agora, o Flamengo foca na partida de volta das quartas de final da Libertadores. O adversário será o Independiente del Valle (EQU), quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro ganhou o jogo de ida por 2 a 0, na altitude de Quito.
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Sendo assim, poderá perder por até um gol de diferença para avançar de fase. Em caso de empate no placar agregado, a definição do classificado acontecerá nos pênaltis.