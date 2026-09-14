Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Corinthians, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Corinthians, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 14/09/2026 07:46 | Atualizado 14/09/2026 09:56

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Depois de desperdiçar algumas chances na etapa inicial, o time carioca abriu o placar nos primeiros minutos do segundo tempo. O gol foi de Lucas Paquetá. Com a vantagem, os jogadores relaxaram e viram Gui Negão deixar tudo igual, já caminhando para o fim.



No entanto, Bruno Henrique, que havia entrado no lugar de Pedro, deu o triunfo ao Flamengo, aos 44. A assistência foi de Joaquín Freitas, que saiu do banco de reservas para a vaga de Lucas Paquetá. E, além disso, a jogada contou com toques de Alex Sandro e Jorginho, escolhidos para substituir Ayrton Lucas e Arrascaeta. Varela, Pulgar e Samuel Lino foram outros que participaram, só que começaram entre os titulares. Depois de desperdiçar algumas chances na etapa inicial, o time carioca abriu o placar nos primeiros minutos do segundo tempo. O gol foi de Lucas Paquetá. Com a vantagem, os jogadores relaxaram e viram Gui Negão deixar tudo igual, já caminhando para o fim.No entanto, Bruno Henrique, que havia entrado no lugar de Pedro, deu o triunfo ao Flamengo, aos 44. A assistência foi de Joaquín Freitas, que saiu do banco de reservas para a vaga de Lucas Paquetá. E, além disso, a jogada contou com toques de Alex Sandro e Jorginho, escolhidos para substituir Ayrton Lucas e Arrascaeta. Varela, Pulgar e Samuel Lino foram outros que participaram, só que começaram entre os titulares.

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Leonardo Jardim também acionou Carrascal durante o segundo tempo, mas o meia-atacante não esteve envolvido no lance. Leonardo Jardim também acionou Carrascal durante o segundo tempo, mas o meia-atacante não esteve envolvido no lance.

Resultado para lá de importante

A vitória fez com que o Rubro-Negro retomasse a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras havia assumido a ponta depois de superar o São Paulo por 2 a 0, no Nubank Parque.

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O time carioca é o primeiro colocado, com 57 pontos. O Verdão, em segundo, tem 56. O time carioca é o primeiro colocado, com 57 pontos. O Verdão, em segundo, tem 56.

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