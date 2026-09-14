Mascote do Flamengo no CT do Ninho do Urubu - Divulgação/Flamengo

Mascote do Flamengo no CT do Ninho do UrubuDivulgação/Flamengo

Publicado 14/09/2026 13:00

Rio - O Flamengo lançou nesta segunda-feira (14) uma campanha para os torcedores participarem da construção do miniestádio do Ninho do Urubu. A cada pedido da Brahma feito pelos rubro-negros no aplicativo do Zé Delivery, 10% do valor serão destinados às obras.

O miniestádio do Ninho do Urubu será destinado para receber jogos da base e do futebol feminino. As obras já começaram há dois anos e o Flamengo prevê a conclusão até o segundo semestre de 2027. O local terá capacidade para 4.500 pessoas. O projeto da diretoria anterior era para cerca de 2 mil lugares.

Haverá também refletores para iluminação, possibilitando partidas à noite. Além disso, a obra prevê quatro vestiários para os atletas, dois vestiários para a arbitragem, sala de controle de doping, sala de reuniões, recepção, área administrativa e camarote localizados no segundo pavimento.

Em janeiro deste ano, o Flamengo enviou o projeto para a Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de arrecadar mais de R$ 8 milhões via lei de incentivo estadual para concluir o miniestádio. O miniestádio está sendo construído do lado direito logo após a entrada.