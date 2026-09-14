Mascote do Flamengo no CT do Ninho do UrubuDivulgação/Flamengo
Flamengo lança campanha para construção de miniestádio no Ninho
Obras já começaram e tem conclusão prevista para o segundo semestre de 2027. O local será destinado para jogos da base e do futebol feminino
Flamengo deve ter Evertton Araújo de volta na reta final da temporada
Com contusão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 2 de setembro diante do Mirassol, volante deve voltar às atividades em novembro
Depois de Danilo, Flamengo encaminha renovação de quarteto
Diretoria rubro-negra tem trabalhado para manutenção do elenco; lista conta com jogadores que vem sendo utilizados por Leonardo Jardim
Jejum de gols de Pedro irrita torcedores do Flamengo: 'Displicente'
Centroavante titular rubro-negro está passando por uma fase negativa, tornando-se alvo de críticas por parte da torcida
Arrascaeta recebe 'cobrança' por mais gols no Flamengo em 2026
Camisa 10 do Rubro-Negro tem menor participação direta em comparação com o seu grande momento em 2025, quando marcou 25 vezes
Alex Sandro volta a jogar e reacende briga por posição no Flamengo
Lateral-esquerdo substituiu Ayrton Lucas diante do Corinthians, neste domingo (13), depois de nove partidas fora de combate
Flamengo assume liderança do returno após nova vitória no Brasileirão
Rubro-Negro emplaca o quarto triunfo consecutivo na competição e mantém a liderança com vantagem mínima sobre o vice-líder Palmeiras
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