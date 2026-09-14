Arrascaeta passou em branco contra o Corinthians e nas últimas partidas - Gilvan de Souza/Flamengo

Arrascaeta passou em branco contra o Corinthians e nas últimas partidasGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/09/2026 16:17

marcou oito gols - o último em 20 de agosto, no e deu cinco assistências em 33 jogos. Por isso, o técnico Leonardo Jardim acredita que esses números podem ser melhores. Arrascaeta continua com papel fundamental no Flamengo, só que ainda não conseguiu ser tão decisivo como na temporada passada. Até agora, o meia uruguaio- o último em 20 de agosto, no 2 a 1 sobre o Cruzeiro, pela Libertadores . Por isso, o técnico Leonardo Jardim acredita que esses números podem ser melhores.

A comparação é com 2025, quando o camisa 10 rubro-negro teve a sua temporada mais artilheira na carreira, com 25 em 64 jogos (além de 18 assistências), numa média de 0,39 contra 0,24 atualmente. O que rendeu uma brincadeira do português.

"Eu às vezes brinco com ele e digo: 'rapaz, já me deve dois ou três gols, contra mim fazia sempre, agora não está fazendo (risos)'. Mas é um jogador de importância muito grande. Acreditamos que está faltando a finalização. No ano passado ele foi um dos artilheiros do campeonato, este ano temos os gols mais repartidos. Mas tenho certeza de que os gols vão aparecer mais cedo ou mais tarde", afirmou Jardim.

A característica do time com o português também ajuda a explicar um pouco a menor participação de Arrascaeta nos gols. Com a movimentação constante do ataque, o uruguaio torna-se uma importante peça de distribuição da bola, mesmo que continue entrando na área.



Expectativa por crescimento na reta final

Além disso, a questão física também contribuiu para o jogador ainda não ter repetido o que se chamou de 'modo prime' em 2025. Afinal, teve uma fratura na clavícula no dia 29 de abril e, depois, sofreu uma lesão muscular quando estava em preparação para a Copa do Mundo com o Uruguai.

Foram três meses sem jogar pelo Flamengo e Jardim entende que Arrascaeta pode render mais. Entretanto, não vê a questão física como um problema neste momento, mesmo que tenha administrado a carga e o desgaste com a maratona de jogos.



"Ele não está com uma minutagem reduzida, está igual aos outros. Ele tem descansado menos e, às vezes, jogado mais. O Arrasca é um jogador espetacular, com grande qualidade, nós sabemos disso. Sabemos que precisamos dele fresco, porque é um jogador de refino técnico, de decisão", disse.

Próximos jogos do Flamengo



- Independiente del Valle: quinta-feira (17), às 21h30, no Maracanã (RJ), pela Libertadores



- Red Bull Bragantino: domingo (20), às 18h30, no Maracanã (RJ), pelo Brasileirão



- Santos: no dia 8 de outubro, às 19h30, na Vila Belmiro (SP), pelo Brasileirão