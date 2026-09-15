Pulgar é um dos principais jogadores do Chile, mas ficou fora dos últimos amistosos - Gilvan de Souza / Flamengo

Pulgar é um dos principais jogadores do Chile, mas ficou fora dos últimos amistosos Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/09/2026 12:13

relatos da imprensa chilena sobre os motivos que o fizeram não ser convocado para os próximos amistosos. Erick Pulgar negou que tenha problemas de relacionamento com o técnico do Chile, Nicolás Córdova. O volante, que renovou com Flamengo até 2029 , foi às redes sociais se pronunciar apóspara os próximos amistosos.

"Perante as diferentes versões que circularam nos últimos dias sobre a minha situação com a seleção chilena, quero esclarecer uma coisa de forma muito simples: com Nicolás Córdova está tudo bem veio me ver há algumas semanas e recebi-o muito bem, existe respeito da minha parte por ele e seu trabalho", escreveu.



Conversa com o técnico no Rio

O encontro entre Pulgar e Códrova aconteceu no início de agosto, quando o técnico do Chile viajou ao Rio e assistiu a Flamengo 2x0 Vitória, no Maracanã. A reunião também contou com a presença do gerente de seleções , Felipe Correa e, segundo o jornal chileno 'El Deportivo', o volante de 32 anos teria dito que não voltaria a defender o país.



A publicação ainda diz que o motivo de não querer voltar são as críticas ao seu desempenho pela seleção chilena, "especialmente considerando seu status no Flamengo". Ele também garante que esse problema não existe.

"Ao longo da minha carreira nunca fui movido por elogios ou críticas. Tentei sempre me concentrar no meu trabalho, competir e responder dentro do campo. Por isso também não costumo me referir a cada informação ou suposição que aparece sobre mim", disse.



Pulgar ainda mostra apoio ao período de renovação dos jogadores na seleção, com jovens sendo chamados.



"Sim, gostaria que todo o espaço que hoje é usado para tentar explicar, a partir de suposições, por que estou ou não numa convocação, pudesse servir também para dar visibilidade aos jovens que são chamados à seleção: saber quem são, de onde vêm, as suas histórias e o caminho que eles percorreram para chegar lá. Existe uma nova geração que merece apoio, espaço e confiança. Esse deveria ser o foco hoje", completou.



Pulgar fica fora de últimas convocações



Desde que o Chile não se classificou para a Copa do Mundo e terminou em último lugar, o volante do Flamengo não foi mais chamado. Sua última participação foi em outubro de 2024, na derrota para a Colômbia por 4 a 0.



Desde então, Pulgar recusou as convocações para os amistosos contra contra Nova Zelândia e Cabo Verde, além de Portugal e República Democrática do Congo, pouco antes da Copa. Em ambos alegou questões pessoais ou físicas para ficar fora.



Próximos jogos do Chile



Sem Pulgar, a seleção chilena enfrentará o Canadá, em 26 de setembro. Na sequência, pega os Estados Unidos, no dia 29, e México, em 6 de outubro.