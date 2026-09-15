Pulgar é um dos principais jogadores do Chile, mas ficou fora dos últimos amistosos Gilvan de Souza / Flamengo
Pulgar se pronuncia sobre polêmica ausência na convocação do Chile
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Pulgar fica fora de últimas convocações
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