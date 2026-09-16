Samuel Lino foi o melhor jogador do Brasileirão em agosto - Gilvan de Souza / CRF

Samuel Lino foi o melhor jogador do Brasileirão em agostoGilvan de Souza / CRF

Publicado 16/09/2026 18:29 | Atualizado 16/09/2026 18:33

Samuel Lino, do Flamengo , foi eleito o melhor jogador do mês de agosto no Brasileirão. A premiação foi entregue pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira (16), como reconhecimento à grande fase que o atacante vive na equipe carioca. Durante as quatro rodadas disputadas no recorte, o jogador, de 26 anos, anotou três gols.

Após conquistar o prêmio, Lino demonstrou estar satisfeito pela valorização do bom momento e brincou sobre o feito inédito. Na fala, o atacante também comentou sobre a quantidade de reconhecimentos, como os de "melhor da partida" e outros troféus individuais, que tem recebido nos últimos meses.

"Estou muito feliz. É a primeira vez que ganho esse prêmio e fico muito honrado pelo reconhecimento. É sempre bom ver o trabalho sendo valorizado, ainda mais em uma competição tão importante como o Brasileiro. Até coloquei mais uma estante no meu quarto para colocar os prêmios que estou ganhando neste ano", celebrou Lino.



Samuel Lino cresceu de produção com Jardim

Contratado pelo Flamengo em julho de 2025, vindo do Atlético de Madrid pela bagatela de 22 milhões de euros (R$ 129 milhões) — mais bonificações —, Samuel Lino teve começo tímido na Gávea. Em 2025, ainda com Filipe Luís, ele muitas vezes foi reserva e encerrou o ano com quatro gols e cinco assistências. Movida pelo alto valor da transferência, a torcida passou a criticá-lo pelo baixo impacto inicial.

Porém, sob comando de Leonardo Jardim em 2026, Lino reencontrou o bom futebol e vive possivelmente a melhor fase da carreira. Aos 26 anos, o atacante é titular absoluto e um dos protagonistas da equipe. De assistência contra o Del Valle na altitude a doblete contra o Botafogo em clássico, ele tem colocado a bola "debaixo do braço" nos últimos jogos.