Samuel Lino foi o melhor jogador do Brasileirão em agostoGilvan de Souza / CRF
Em alta no Flamengo, Samuel Lino é eleito melhor do mês no Brasileirão
Atacante rubro-negro foi escolhido pela CBF como o maior destaque de agosto na competição; esta é a primeira vez que ele conquista o prêmio
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