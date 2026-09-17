Leonardo Jardim na chegada ao Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim na chegada ao MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/09/2026 19:00 | Atualizado 17/09/2026 19:08

Em busca da vaga na semifinal da Libertadores, o Flamengo vai ter força máxima para enfrentar o Independiente del Valle, do Equador, nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O técnico Leonardo Jardim relacionou quase todos os seus principais jogadores para a partida, com exceção do volante Evertton Araújo, que segue em recuperação com o departamento médico.

O volante, de 23 anos, sofreu uma lesão muscular considerada séria e a expectativa é para que ele retorne próximo ao mês de novembro. O Flamengo não deu um prazo exato de recuperação, já que o tempo pode aumentar ou diminuir, de acordo com a evolução do jogador. Sem ele, o técnico Leonardo Jardim busca soluções para rodar as peças no setor, que conta apenas com Pulgar.

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, na altitude de Quito, o Flamengo defende a vantagem construída fora de casa. Para avançar à semifinal, o Rubro-Negro pode até perder por um gol de diferença que mesmo assim garante a classificação. Qualquer vitória ou empate garante a vaga. Em caso de derrota por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Caso confirme a classificação para a semifinal, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina, por uma vaga na grande final em Montevidéu, no Uruguai. O time argentino venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta última quarta-feira (16), na Neo Química Arena, e se classificou com a vitória por 2 a 1 no placar agregado (o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1).

Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. Caso avance, o Flamengo abre a disputa contra o Estudiantes, da Argentina, fora de casa, e decide a classificação no Maracanã. Do outro lado da chave, Fluminense e Palmeiras se enfrentam por uma vaga na final, com a primeira partida no Maracanã e a segunda em São Paulo.

Veja os relacionados do Flamengo:

Alex Sandro

Andrew

Arrascaeta

Ayrton Lucas

Bruno Henrique

Carrascal

Danilo

De La Cruz

Dyogo Alves

Emerson Royal

Erick

Freitas

Varela

Jorginho

Luiz Araújo

Léo Ortiz

Léo Pereira

Lucas Paquetá

Pedro

Plata

Rossi

Samuel Lino

Saúl

Vitão