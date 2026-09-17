Flamengo enfrentou o Independiente del Valle, do Equador, no Maracanã - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Flamengo enfrentou o Independiente del Valle, do Equador, no MaracanãReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/09/2026 23:30 | Atualizado 18/09/2026 02:28

O Flamengo ganhou um reforço milionário nos cofres com a classificação à semifinal da Libertadores. Com a classificação sobre o Independiente del Valle, do Equador , nesta quinta-feira (17), no Maracanã, o Rubro-Negro garantiu mais 2,3 milhões de dólares (R$ 11,85 milhões) em premiação.

Com a classificação à semifinal, o Flamengo acumula 7,95 milhões de dólares (R$ 40,75 milhões) em premiação na Libertadores. Dono da melhor campanha da primeira fase, o Rubro-Negro recebeu 1 milhão de dólares pela participação, além de 1,7 milhão de dólares pelo desempenho na fase de grupos.

Confira a premiação da Libertadores:

Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,15 milhões)

Vitória na fase de grupos: US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão)

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,44 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,85 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36 milhões)

Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129 milhões)

Próximo adversário do Flamengo

Classificado para a semifinal, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na disputa por uma vaga na grande final em Montevidéu, no Uruguai. O time argentino venceu o Corinthians por 1 a 0, nesta última quarta-feira (16), na Neo Química Arena, e se classificou com a vitória por 2 a 1 no placar agregado (o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1).

Os jogos das semifinais estão previstos para as semanas dos dias 14 e 22 de outubro. Na semifinal, o Flamengo abre a disputa contra o Estudiantes, da Argentina, fora de casa, e decide a classificação no Maracanã. Do outro lado da chave, Fluminense e Palmeiras se enfrentam por uma vaga na final, com a primeira partida no Maracanã e a segunda em São Paulo.