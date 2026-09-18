Jorginho em treino pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Jorginho em treino pelo FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 18/09/2026 16:59

O jogador do Flamengo apareceu na pré-lista do técnico, mas não foi selecionado para os primeiros quatro jogos da Liga das Nações. A Itália passa por um momento de reestruturação depois de ter ficado de fora das últimas três Copas do Mundo.

A seleção da Itália estreia em casa contra a Bélgica e, na sequência, enfrenta Turquia e França como visitante. A série termina novamente como mandante, diante dos turcos. A primeira partida será disputada no próximo dia 25, às 15h45 (de Brasília). Depois, a Azzurra vai entrar em campo no próximo dia 28, posteriormente joga no dia 2 de outubro e encerra seus compromissos no próximo dia 5.

O último jogo oficial de Jorginho pela Itália ocorreu em 24 de junho de 2024, no empate em 1 a 1 contra a Croácia pela Eurocopa. Desde então, o jogador não tem sido chamado para as convocações oficiais da seleção principal. Na ocasião, o volante ainda defendia o Arsenal.

Com a expulsão diante do Del Valle, Jorginho será desfalque do Flamengo no jogo de ida contra o Estudiantes, em La Plata, válido pela semifinal da Libertadores. O veterano irá cumprir suspensão automática e poderá entrar em campo na partida de volta no Maracanã.

Nascido em Santa Catarina, Jorginho desenvolveu na base defendendo o Brusque, do seu estado. Porém, ele foi negociado com o Hellas Verona e se profissionalizou pelo clube italiano. Na Europa, ele atuou por Napoli, Chelsea e pelo Arsenal, sendo campeão da Liga dos Campeões pelos Blues em 2021. No mesmo ano, Jorginho conquistou a Eurocopa, defendendo a seleção italiana.

Desde 2025, Jorginho foi contratado para defender o Flamengo. Ele deixou o Arsenal no fim de seu contrato e chegou ao Rubro-Negro para disputar o Mundial de Clubes no meio do ano. Pelo Rubro-Negro, o volante já conquistou um Brasileiro, uma Libertadores e um Campeonato Carioca. Ele tem contrato até julho de 2028.