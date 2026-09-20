Apesar da boa fase do Flamengo, Pedro está há cinco jogos sem balançar a rede - Gilvan de Souza / Flamengo

Apesar da boa fase do Flamengo, Pedro está há cinco jogos sem balançar a redeGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/09/2026 09:20





O mais provável é que Pedro volte à escalação inicial, como tem sido comum nos jogos do Brasileirão, principalmente em casa, mas o camisa 9 já está com saudade de comemorar diante da torcida. O último gol dele no Maraca aconteceu no dia 30 de maio, antes da pausa para o Mundial, em vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba. De lá para cá, não balançou a rede no estádio em seis partidas disputadas, todas como titular. A Nação Rubro-Negra está feliz da vida com a classificação para as semifinais da Libertadores e a liderança do Campeonato Brasileiro, mas anda se queixando da fase ruim do seu principal goleador, Pedro. Justamente no melhor momento do Flamengo na temporada, o centroavante parou de balançar as redes e vai fazer de tudo para acabar com a seca neste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Bragantino, no Maracanã, e manter o time na ponta da tabela.O mais provável é que Pedro volte à escalação inicial, como tem sido comum nos jogos do Brasileirão, principalmente em casa, mas o camisa 9 já está com saudade de comemorar diante da torcida. O último gol dele no Maraca aconteceu no dia 30 de maio, antes da pausa para o Mundial, em vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba. De lá para cá, não balançou a rede no estádio em seis partidas disputadas, todas como titular.

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Convocado para os próximos amistosos da Seleção — vai se apresentar logo depois do jogo de hoje —, o principal centroavante manteve a regularidade ao longo de todo o ano, tanto que é o goleador do time na temporada, com 24 gols, e disputa a artilharia do Brasileirão, com 15, três a menos que Viveros, do Athletico-PR. No entanto, se não deixar a sua marca hoje, irá completar um mês sem um golzinho sequer. O último foi na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, dia 23 de agosto, no Mineirão, pelo Brasileiro.



Chances perdidas



Já são cinco jogos de jejum, sendo que em um deles só entrou aos 40 do segundo tempo, na vitória por 2 a 0 sobre o Del Valle, em Quito. Ainda assim, não faltaram oportunidades de acabar com a seca, como no triunfo por 1 a 0 sobre o Remo, quando poderia ter feito melhor quando finalizou mal debaixo da trave e permitiu que o goleiro Marcelo Rangel operasse um milagre. Já contra o Corinthians, falhou em finalização de peito quando poderia ter cabeceado e chutou mal em lance cara a cara com Hugo Souza. Não fez falta, já que o Fla ganhou por 2 a 1 no Maraca.



A sequência sem gols é a maior de Pedro sob comando de Leonardo Jardim, e não entra na conta o último jogo, quando ele não saiu do banco no empate em 1 a 1 com o Del Valle. Antes, ele só tinha ficado cinco jogos sem marcar no início do ano, ainda com Filipe Luís. Convocado para os próximos amistosos da Seleção — vai se apresentar logo depois do jogo de hoje —, o principal centroavante manteve a regularidade ao longo de todo o ano, tanto que é o goleador do time na temporada, com 24 gols, e disputa a artilharia do Brasileirão, com 15, três a menos que Viveros, do Athletico-PR. No entanto, se não deixar a sua marca hoje, irá completar um mês sem um golzinho sequer. O último foi na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, dia 23 de agosto, no Mineirão, pelo Brasileiro.Já são cinco jogos de jejum, sendo que em um deles só entrou aos 40 do segundo tempo, na vitória por 2 a 0 sobre o Del Valle, em Quito. Ainda assim, não faltaram oportunidades de acabar com a seca, como no triunfo por 1 a 0 sobre o Remo, quando poderia ter feito melhor quando finalizou mal debaixo da trave e permitiu que o goleiro Marcelo Rangel operasse um milagre. Já contra o Corinthians, falhou em finalização de peito quando poderia ter cabeceado e chutou mal em lance cara a cara com Hugo Souza. Não fez falta, já que o Fla ganhou por 2 a 1 no Maraca.A sequência sem gols é a maior de Pedro sob comando de Leonardo Jardim, e não entra na conta o último jogo, quando ele não saiu do banco no empate em 1 a 1 com o Del Valle. Antes, ele só tinha ficado cinco jogos sem marcar no início do ano, ainda com Filipe Luís.

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A falta de pontaria e o excesso de capricho podem não ser as únicas causas do jejum. Com Jardim, Pedro tem saído mais da área e atuado na armação das jogadas. Reflexo disso são as três assistências no segundo semestre. Em toda a temporada, foram oito: cinco pelo Brasileiro, duas pela Libertadores e uma pelo Carioca.

A falta de pontaria e o excesso de capricho podem não ser as únicas causas do jejum. Com Jardim, Pedro tem saído mais da área e atuado na armação das jogadas. Reflexo disso são as três assistências no segundo semestre. Em toda a temporada, foram oito: cinco pelo Brasileiro, duas pela Libertadores e uma pelo Carioca.

Liderança em jogo



Certo é que, mesmo em fase ruim, o atacante é uma das maiores esperanças do Flamengo para não levar um balde de água fria antes de mais uma pausa no calendário para a Data Fifa. Depois da partida de hoje, o time só voltará a campo no dia 8 de outubro, contra o Santos, na Vila Belmiro, e perder a liderança seria um grande baque para a torcida rubro-negra.



Uma vitória simples diante da Nação mantém o Mengão no topo, com chance até de aumentar a distância para o Palmeiras, segundo colocado, atualmente de um ponto. Se o Porco vencer o Grêmio, que atualmente vive uma má fase, no jogo de 11h, em Porto Alegre, o Rubro-Negro entrará em campo como vice-líder e ainda mais pressionado a garantir a vitória.