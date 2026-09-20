Gonzalo Plata em ação durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata em ação durante treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/09/2026 15:33





A lista foi a primeira do Atacantes do Flamengo , Gonzalo Plata e Anthony Valencia foram convocados por Marcelo Gallardo e estarão à disposição do Equador durante a Data Fifa, entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro. A dupla rubro-negra disputará amistosos com Coreia do Sul, Japão e Panamá ou Nova Zelândia.A lista foi a primeira do técnico argentino à frente da seleção equatoriana

As trajetórias no Flamengo

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Situação no Campeonato Brasileiro

Gonzalo Plata e Anthony Valencia estão focados no duelo com o Red Bull Bragantino, que acontecerá neste domingo (20). O jogo será às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro quer vencer para abrir vantagem na liderança. Neste momento, tem 57 pontos, o mesmo número do Palmeiras, em segundo.

Os convocados do Equador

. Goleiros:



- Hernán Galíndez (Huracán)

- Gonzalo Valle (LDU)

- Moisés Ramírez (Kifisia)



. Defensores:



- Alan Franco (Atlético-MG)

- Angelo Preciado (Atlético-MG)

- Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino)

- Félix Torres (Internacional)

- Fricio Caicedo (Inter Miami)

- Jackson Porozo (Tijuana)

- Léo Realpe (Famalicão)

- Willian Pacho (PSG)

- Pervis Estupiñán (Milan)



. Meio-campistas:



- Pedro Vite (Pumas)

- Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

- Denil Castillo (Midtjylland)

- Alan Minda (Atlético-MG)

- Anthony Valencia (Flamengo)

- Gonzalo Plata (Flamengo)

- Jeremy Sarmiento (Middlesbrough)

- John Mercado (Sparta Praga)

- John Yeboah (Venezia)

- Keny Arroyo (Cruzeiro)

- Nilson Angulo (Sunderland)



. Atacantes:

- Juan Riquelme Angulo (Sunderland)

- Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)

- Jordy Caicedo (Huracán)

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