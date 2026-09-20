Gonzalo Plata em ação durante treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
A lista foi a primeira do técnico argentino à frente da seleção equatoriana.
As trajetórias no Flamengo
Já Anthony Valencia chegou ao Rubro-Negro no começo deste mês. Ele vestia a camisa do Royal Antwerp, da Bélgica. Até aqui, disputou uma partida. Os dois estiveram na Copa do Mundo de 2026.
Situação no Campeonato Brasileiro
Os convocados do Equador
- Hernán Galíndez (Huracán)
- Gonzalo Valle (LDU)
- Moisés Ramírez (Kifisia)
. Defensores:
- Alan Franco (Atlético-MG)
- Angelo Preciado (Atlético-MG)
- Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino)
- Félix Torres (Internacional)
- Fricio Caicedo (Inter Miami)
- Jackson Porozo (Tijuana)
- Léo Realpe (Famalicão)
- Willian Pacho (PSG)
- Pervis Estupiñán (Milan)
. Meio-campistas:
- Pedro Vite (Pumas)
- Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
- Denil Castillo (Midtjylland)
- Alan Minda (Atlético-MG)
- Anthony Valencia (Flamengo)
- Gonzalo Plata (Flamengo)
- Jeremy Sarmiento (Middlesbrough)
- John Mercado (Sparta Praga)
- John Yeboah (Venezia)
- Keny Arroyo (Cruzeiro)
- Nilson Angulo (Sunderland)
- Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)
- Jordy Caicedo (Huracán)
As publicações do Flamengo
Plata convocado!— Flamengo (@Flamengo) September 20, 2026
O atacante do Mengão, Gonzalo Plata vai representar o Mais Querido na Seleção Equatoriana nos amistosos contra Coreia do Sul, Japão e Panamá ou Nova Zelândia, de acordo com o resultado diante dos japoneses.
Parabéns, Platita! pic.twitter.com/9h7VhWzNY2
Anthony Valencia na Seleção!— Flamengo (@Flamengo) September 20, 2026
Reforço do Flamengo, Valencia também foi convocado para defender a Seleção Equatoriana nesta Data Fifa!
Vai pra cima deles, Valencia! pic.twitter.com/bmkOobdQ58
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.