Gonzalo Plata em ação durante treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
Atacantes do Flamengo, Gonzalo Plata e Anthony Valencia foram convocados por Marcelo Gallardo e estarão à disposição do Equador durante a Data Fifa, entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro. A dupla rubro-negra disputará amistosos com Coreia do Sul, Japão e Panamá ou Nova Zelândia.

A lista foi a primeira do técnico argentino à frente da seleção equatoriana.
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As trajetórias no Flamengo

Gonzalo Plata está no Flamengo desde meados de 2024, quando foi comprado ao Al-Sadd, do Catar. De lá para cá, fez nove gols e deu 14 assistências em 102 jogos. Recentemente, esteve perto de ser vendido ao Dínamo de Moscou, da Rússia, mas a transferência caiu por problema nos exames médicos.

Já Anthony Valencia chegou ao Rubro-Negro no começo deste mês. Ele vestia a camisa do Royal Antwerp, da Bélgica. Até aqui, disputou uma partida. Os dois estiveram na Copa do Mundo de 2026.
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Situação no Campeonato Brasileiro

Gonzalo Plata e Anthony Valencia estão focados no duelo com o Red Bull Bragantino, que acontecerá neste domingo (20). O jogo será às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro quer vencer para abrir vantagem na liderança. Neste momento, tem 57 pontos, o mesmo número do Palmeiras, em segundo.
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Os convocados do Equador

. Goleiros:

- Hernán Galíndez (Huracán)
- Gonzalo Valle (LDU)
- Moisés Ramírez (Kifisia)

. Defensores:

- Alan Franco (Atlético-MG)
- Angelo Preciado (Atlético-MG)
- Andrés Hurtado (Red Bull Bragantino)
- Félix Torres (Internacional)
- Fricio Caicedo (Inter Miami)
- Jackson Porozo (Tijuana)
- Léo Realpe (Famalicão)
- Willian Pacho (PSG)
- Pervis Estupiñán (Milan)

. Meio-campistas:

- Pedro Vite (Pumas)
- Jordy Alcívar (Independiente del Valle)
- Denil Castillo (Midtjylland)
- Alan Minda (Atlético-MG)
- Anthony Valencia (Flamengo)
- Gonzalo Plata (Flamengo)
- Jeremy Sarmiento (Middlesbrough)
- John Mercado (Sparta Praga)
- John Yeboah (Venezia)
- Keny Arroyo (Cruzeiro)
- Nilson Angulo (Sunderland)
. Atacantes:
- Juan Riquelme Angulo (Sunderland)
- Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise)
- Jordy Caicedo (Huracán)

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