Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/09/2026 15:59 | Atualizado 20/09/2026 16:03

Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo (20). O jogo será às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro, Leonardo Jardim terá desfalques importantes para o confronto, principalmente no meio-campo.

Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino estão fora, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Evertton Araújo, que ainda se recupera de grave lesão muscular na coxa esquerda, é outro que não poderá atuar. Ele segue em tratamento no departamento médico do clube.

Sendo assim, uma provável escalação tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro.

Leia mais: Leonardo Jardim sofre com suspensões e busca soluções para o Flamengo

Situação no Campeonato Brasileiro

O Flamengo precisa vencer para abrir vantagem na liderança da competição nacional. Neste momento, soma 57 pontos, o mesmo número do Palmeiras, que é o segundo colocado. O Verdão, porém, já entrou em campo nesta rodada e ficou no 0 a 0 com o Grêmio, em Porto Alegre.

Sequência é favorável

O Rubro-Negro não perde há seis jogos, com cinco vitórias e um empate. No período, inclusive, eliminou o Independiente del Valle (EQU) e garantiu vaga nas semifinais da Libertadores.

. Flamengo 3x0 Botafogo (30/08) - Campeonato Brasileiro

. Flamengo 2x0 Mirassol (02/09) - Campeonato Brasileiro

. Remo 0x1 Flamengo (06/09) - Campeonato Brasileiro

. Independiente del Valle 0x2 Flamengo (10/09) - Libertadores

. Flamengo 2x1 Corinthians (13/09) - Campeonato Brasileiro

. Flamengo 1x1 Independiente del Valle (17/09) - Libertadores

Os relacionados do Flamengo

. Goleiros:



- Andrew

- Dyogo Alves

- Rossi



. Defensores:



- Alex Sandro

- Ayrton Lucas

- Danilo

- Emerson Royal

- Léo Ortiz

- Léo Pereira

- Varela

- Vitão



. Meio-campistas:



- Arrascaeta

- De la Cruz

- Jorginho

- Joshua

- Saúl



. Atacantes:



- Bruno Henrique

- Carrascal

- Freitas

- Luiz Araújo

- Pedro

- Plata

- Valencia