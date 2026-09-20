O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Red Bull Bragantino, neste domingo (20). O jogo será às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro, Leonardo Jardim terá desfalques importantes para o confronto, principalmente no meio-campo.
Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino estão fora, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Evertton Araújo, que ainda se recupera de grave lesão muscular na coxa esquerda, é outro que não poderá atuar. Ele segue em tratamento no departamento médico do clube.
Sendo assim, uma provável escalação tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo) e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Bruno Henrique, Plata e Pedro.
O Flamengo precisa vencer para abrir vantagem na liderança da competição nacional. Neste momento, soma 57 pontos, o mesmo número do Palmeiras, que é o segundo colocado. O Verdão, porém, já entrou em campo nesta rodada e ficou no 0 a 0 com o Grêmio, em Porto Alegre.
O Rubro-Negro não perde há seis jogos, com cinco vitórias e um empate. No período, inclusive, eliminou o Independiente del Valle (EQU) e garantiu vaga nas semifinais da Libertadores.
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