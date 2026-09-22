Gonzalo Plata foi cortado da seleção do Equador - Gilvan de Souza / Flamengo

Gonzalo Plata foi cortado da seleção do EquadorGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/09/2026 12:25

O atacante do Flamengo, Gonzalo Plata, de 25 anos, foi cortado da seleção equatoriana dos primeiros amistosos com o técnico Marcelo Gallardo no comando, que irão acontecer nos últimos dias de setembro e no começo de outubro. A equipe sul-americana irá jogar na Ásia contra Coreia do Sul, Japão e Panamá ou Nova Zelândia.

"A Federação Equatoriana de Futebol (FEF) informa que os jogadores Kevin Rodríguez e Gonzalo Plata estão desconvocados da atual data Fifa", publicou nas redes sociais.

Gonzalo Plata atuou os 90 minutos na vitória do Flamengo sobre o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro por 2 a 1, no último domingo (20). Porém, no dia seguinte, o Rubro-Negro informou que o atleta sentiu dores na coxa direita.

"Jogador relatou dores na região posterior da coxa direita nos minutos finais da partida entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Na reapresentação da equipe, o atacante será reavaliado pelo Departamento Médico do clube", divulgou o departamento médico do Flamengo.

Gonzalo Plata esteve próximo de deixar o Rubro-Negro recentemente. Ele chegou a acertar sua transferência para o Dínamo de Moscou. Porém, o equatoriano acabou reprovado nos exames médicos pelo clube russo.

A situação incomodou o atacante e também o Flamengo, que defendeu o atacante. O Rubro-Negro afirmou que o seu departamento médico recebeu a notícia com "absoluta surpresa e ceticismo". No comunicado, o Rubro-Negro destacou que o atacante "encontra-se apto para a prática de futebol de alto rendimento" e não tem "histórico de cirurgias, fraturas ou qualquer problema crônico grave".

Na ocasião, o Dínamo Moscou também reprovou o atacante Matheus Martins do Botafogo em exames médicos. O Flamengo afirmou que iria se esforçar para buscar reparações depois do ocorrido.

"O Flamengo não medirá esforços para buscar as reparações cabíveis diante do descaso e da desvalorização impostos ao clube e ao seu atleta. O que Flamengo e Botafogo viveram nesta terça-feira é resultado do amadorismo e da irresponsabilidade demonstrados pelo Dínamo de Moscou no desfecho das negociações. Que o episódio sirva de alerta para todo o futebol brasileiro", disse.

Desde que chegou ao Flamengo em 2024, Plata entrou em campo 103 partidas, anotou nove gols e deu 14 assistências. O equatoriano foi campeão da Libertadores, do Brasileiro e da Copa do Brasil, além de outras conquistas de menor expressão.