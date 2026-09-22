Gonzalo Plata foi cortado da seleção do EquadorGilvan de Souza / Flamengo
Seleção do Equador anuncia corte de atacante do Flamengo por lesão
Gonzalo Plata, de 25 anos, deixou a partida contra o Bragantino pelo Brasileiro, no último domingo (20), com dores na coxa direita
Ex-Flamengo provoca adversário 'à lá Deyverson' e toma virada no fim
Revelado pelo Rubro-Negro, atacante de 22 anos está atuando na série C do Campeonato Brasileiro; atleta quase reforçou o Barcelona em 2023
Flamengo se acerta com Estudiantes sobre palco da semi da Libertadores
Mais Querido aceitou pedido do rival e terá um setor inteiro disponível para a torcida visitante no jogo de ida, em estádio na Argentina
Nível vai piorar, diz dirigente do Fla sobre redução de estrangeiros
José Boto afirmou que clubes terão mais dificuldade para manter jogadores de qualidade antes de uma possível saída para a Europa
Nova regra de limite de estrangeiros impacta planejamento do Flamengo
Rubro-Negro precisa se preocupar com redução de jogadores de fora do Brasil para definir saídas e chegadas no elenco nos próximos anos
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Desempenho no returno é crucial para liderança do Flamengo
Rubro-Negro só sofreu uma derrota na segunda metade do Campeonato Brasileiro; Palmeiras caiu muito de produção e perdeu a ponta da tabela
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