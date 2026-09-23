Ex-jogador, Esteban Paredes comemorando gol pelo Colo-Colo - Reprodução/Instagram @ColoColo

Ex-jogador, Esteban Paredes comemorando gol pelo Colo-ColoReprodução/Instagram @ColoColo

Publicado 23/09/2026 19:04

Flamengo nos últimos anos, Erick Pulgar vem sendo acusado de recusar a seleção chilena. O tema virou motivo de debate na imprensa do país e rendeu críticas para o volante. O ex-jogador Esteban Paredes foi um dos principais críticos ao rubro-negro. Um dos pilares do meio-campo donos últimos anos, Erick Pulgar vem sendo acusado de recusar a seleção chilena. O tema virou motivo de debate na imprensa do país e rendeu críticas para o volante. O ex-jogador Esteban Paredes foi um dos principais críticos ao rubro-negro.

"O Pulgar não vai para a seleção porque tem sido muito criticado, foi o que ele disse. Se esse for o motivo, eu o considero muito frágil mentalmente. Obviamente, os jogadores de futebol estão sujeitos à críticas. As pessoas sempre vão criticar, para o bem ou para o mal", disse o ex-atacante.

Pulgar defendeu o Chile pela última vez em outubro de 2024, quando a seleção enfrentou a Colômbia nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Desde então, ele ficou fora das convocações. Esteban Paredes defendeu que, se o motivo da ausência for as críticas, ele nunca mais merece ser convocado.

"Se Pulgar não quiser ir para a seleção porque vai ser vaiado, eu nunca mais o convocaria. Não é uma obrigação jogar pela seleção, mas é algo que precisa vir de dentro do jogador", completou.

o próprio volante já havia vindo a público se pronunciar sobre o tema e negado que as recusas recorrentes teriam relação com críticas ou vaias de torcedores. Contudo,sobre o tema e negado que as recusas recorrentes teriam relação com críticas ou vaias de torcedores.

"Ao longo da minha carreira nunca fui movido por elogios ou críticas. Tentei sempre me concentrar no meu trabalho, competir e responder dentro do campo. Por isso também não costumo me referir a cada informação ou suposição que aparece sobre mim", escreveu.

Por que Pulgar não atua mais pelo Chile?

A última atuação de Erick Pulgar com a camisa do Chile foi na goleada sofrida por 4 a 0 contra a Colômbia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, competição em que sua seleção terminou na última colocação, fazendo apenas 11 pontos em 18 partidas.

Desde então, o volante recusou três vezes a convocação para representar seu país, dando prioridade a sua recuperação física e ou questões pessoais não divulgadas.

O tema acabou ganhando notoriedade pública após o treinador da equipe chilena, Nicolás Córdova, revelar durante uma coletiva o "não" de Pulgar para a seleção. Além disso, o presidente da Federação do Chile afirmou que o problema real do atleta era por conta do tratamento que o volante e sua família estavam recebendo da imprensa local e os torcedores.

Números pela Seleção

A primeira partida de Pulgar com a seleção chilena foi em janeiro de 2015, no amistoso contra o Estados Unidos que terminou com vitória por 3 a 2. Desde então, o jogador de 32 anos fez 54 jogos, anotou quatro gols e também deu quatro assistências. Além disso, estava no elenco campeão da Copa América Centenário, título mais importante da história da seleção.



*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza