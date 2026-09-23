Ex-jogador, Esteban Paredes comemorando gol pelo Colo-ColoReprodução/Instagram @ColoColo
Pulgar é criticado por ex-jogador chileno após recusar convocação
Volante do Flamengo recusou jogar pela seleção chilena, e atitude repercutiu de forma negativa no país; jogador nega acusações
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River Plate tem interesse na contratação de Rossi, goleiro do Flamengo
Argentino, de 31 anos, tem contrato até o fim de 2027; Rubro-Negro tem desejo de ampliar o vínculo do veterano e não deve facilitar saída
Flamengo confia em trunfo importante em relação à última Data Fifa
Expectativa é que time não repita atuações ruins que teve nas primeiras partidas após a parada para a Copa do Mundo
Ex-Flamengo provoca adversário 'à lá Deyverson' e toma virada no fim
Revelado pelo Rubro-Negro, atacante de 22 anos está atuando na série C do Campeonato Brasileiro; atleta quase reforçou o Barcelona em 2023
Flamengo se acerta com Estudiantes sobre palco da semi da Libertadores
Mais Querido aceitou pedido do rival e terá um setor inteiro disponível para a torcida visitante no jogo de ida, em estádio na Argentina
Nível vai piorar, diz dirigente do Fla sobre redução de estrangeiros
José Boto afirmou que clubes terão mais dificuldade para manter jogadores de qualidade antes de uma possível saída para a Europa
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