Duelo entre Estudiantes e Flamengo acontecerá no Estádio UNO - Divulgação / Estudiantes

Duelo entre Estudiantes e Flamengo acontecerá no Estádio UNODivulgação / Estudiantes

Publicado 24/09/2026 15:06

O Estudiantes confirmou, em postagem nas redes sociais nesta quinta-feira (24), que o jogo de ida contra o Flamengo pela semifinal da Copa Libertadores acontecerá no Estádio Jorge Luis Hirschi, mais conhecido como Estádio UNO, a casa do clube, em La Plata. O acordo, que já havia sido noticiado na última terça-feira (22) , acontece após dias de divergências sobre qual seria o palco do confronto.

"O Club Estudiantes de La Plata confirma que a partida a ser disputada com o Clube de Regatas Flamengo no próximo dia 15 de outubro pela Conmebol Libertadores será realizada no Estádio UNO. Nos vemos em casa", afirmou a equipe.

El Club Estudiantes de La Plata confirma que el partido a disputarse con el Club de Regatas Flamengo el próximo 15 de octubre por CONMEBOL Libertadores, se realizará en el Estadio UNO. ¡Nos vemos en casa! — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) September 24, 2026

Entenda o caso

O estádio em que a semifinal seria disputada estava em dúvida devido às exigências da Conmebol para esta fase do torneio. A entidade exige uma arena com capacidade mínima de 30 mil pessoas e um setor visitante com pelo menos 4 mil lugares.

O UNO comporta 32.530 pessoas. Para jogar em sua casa, o Estudiantes irá ceder ao Flamengo um setor que comporta 6 mil torcedores. No entanto, serão comercializados apenas 4 mil ingressos. Sendo assim, a torcida rubro-negra ocupará 12% das arquibancadas, além de um espaço onde tradicionalmente ficam apoiadores do clube argentino.

Caso os critérios não fossem cumpridos, o Flamengo poderia solicitar à Conmebol que a partida fosse transferida para outro local. Entretanto, pesou para a diretoria do time brasileiro a qualidade do gramado no Estádio UNO.

Quando Flamengo e Estudiantes se enfrentam?

Os duelos entre Flamengo e Estudiantes, pelas semifinais da Libertadores, já têm data e hora marcada. A partida de ida, no Estádio UNO, em La Plata, será no dia 15 de outubro, às 21h30. O jogo de volta, no Maracanã, está agendado para o dia 22, também às 21h30.

Do outro lado da chave, Fluminense e Palmeiras vão travar um duelo brasileiro na disputa pela outra vaga da final. O primeiro confronto acontece em 14 de outubro, no Maracanã, enquanto o segundo duelo será em 21 de outubro, no Nubank Parque.