Vini Jr e Prestianni no jogo entre Benfica e Real Madrid - Patrícia de Melo Moreira / AFP

Vini Jr e Prestianni no jogo entre Benfica e Real MadridPatrícia de Melo Moreira / AFP

Publicado 25/09/2026 17:48

Diretor de futebol do Flamengo, José Boto , participou do Portugal Football Summit, evento realizado em seu país nesta semana, durante a paralisação do futebol brasileiro por conta da Data Fifa. Ao ser questionado quais jogadores do futebol local traria para o Rubro-Negro, o dirigente citou Gianluca Prestianni, envolvido em uma situação de uma suposta ofensa racial a Vini Jr.

"Gosto muito daquele jogador do FC Porto, o Froholdt. Já o seguia no ano passado e gosto bastante dele. Gosto muito do Maxi Araújo, do Sporting. O Prestianni também é um excelente jogador. Depois temos os portugueses, como o Tomás Araújo. Temos vários jogadores que cabiam perfeitamente no Flamengo", disse.

O jogador nascido na Argentina, que defende o Benfica, se envolveu em um conflito com Vini Jr, em duelo contra o Real Madrid, em fevereiro, pela Liga dos Campeões. Na ocasião, o brasileiro relatou ao árbitro ter sido alvo de insulto racista, enquanto Prestianni negou e sustentou que a fala foi interpretada de forma equivocada.

O argentino acabou sendo punido pela Uefa por conduta discriminatória. Em amistoso com o Flamengo durante a Copa do Mundo, Prestianni ouviu gritos de "racista" vindos de torcedores brasileiros no local da partida.

O dirigente do Flamengo elogiou o mercado brasileiro e afirmou que os atletas portugueses deveriam olhar com mais valor para o futebol do país.

"Os jogadores portugueses poderiam começar também a olhar ali para o mercado porque realmente paga-se salários que em Portugal não se pagam. O jogador português se adaptaria facilmente ao futebol brasileiro e teria lugar em muitas equipas que competem ao mais alto nível", contou.

José Boto aproveitou o evento para criticar à recente medida da CBF aprovada pelos clubes, para a redução gradual no limite máximo de estrangeiros em jogos das Séries A e B do Brasileirão a partir do ano que vem.

"Dos quatro semifinalistas da Libertadores, três são brasileiros. E isso deve-se à qualidade dos jogadores estrangeiros. Os clubes brasileiros têm conseguido destacar-se no panorama sul-americano pela capacidade de recrutar os melhores jogadores da Argentina, do Paraguai e da Colômbia", disse.