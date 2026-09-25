Vini Jr e Prestianni no jogo entre Benfica e Real MadridPatrícia de Melo Moreira / AFP
Boto diz que argentino que insultou Vini Jr teria vaga no Flamengo
Gianluca Prestianni recebeu punição por conduta discriminatória depois de partida entre Real e Benfica pela Liga dos Campeões
Boto diz que argentino que insultou Vini Jr teria vaga no Flamengo
Gianluca Prestianni recebeu punição por conduta discriminatória depois de partida entre Real e Benfica pela Liga dos Campeões
Bap diz que fim das bets pode causar prejuízo de R$ 400 mi ao Flamengo
Presidente do Rubro-Negro afirmou que medida atingiria não apenas o futebol do clube, mas também os esportes olímpicos
Vídeo! Zagueiro do Flamengo encara 'mano a mano' com astro da NFL
Léo Ortiz, de 30 anos, mostrou boa desenvoltura com a bola no pé e também com o inglês em conversa com atleta do Baltimore Ravens
Flamengo detalha planejamento para disputar torneio de Messi; confira
Rubro-Negro, que será representado pelo time sub-15, embarca rumo aos Estados Unidos no próximo dia 23 de outubro e retorna em 2 de novembro
Flamengo se manifesta sobre proibição das bets: 'Não acaba com o jogo'
Em nota oficial, clube argumenta que restrição não iria impedir as atividades do meio e poderia 'atingir em cheio o esporte brasileiro'
Angelim cita ajuda da torcida e ídolos do Flamengo em time feminino
Ex-zagueiro do Rubro-Negro é dono de um clube de futebol no Ceará e tem usado investimentos para aprimorar a infraestrutura da equipe
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.