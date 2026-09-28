Jorge Jesus tem contrato com a seleção de Portugal até a Copa do Mundo de 2030Patricia de Melo Moreira / AFP
Jorge Jesus mostra pessimismo sobre retorno ao Flamengo no futuro
Técnico ídolo da torcida rubro-negra admite que tinha o desejo de voltar a comandar o time onde fez história entre 2019 e 2020
Jorge Jesus pelo Flamengo
Início animador por Portugal
Crítica à nova regra de estrangeiros
Jorge Jesus mostra pessimismo sobre retorno ao Flamengo no futuro
Técnico ídolo da torcida rubro-negra admite que tinha o desejo de voltar a comandar o time onde fez história entre 2019 e 2020
Neymar reforça ser torcedor de clube do Rio: 'Sou Mengão'
Camisa 10 do Santos já demonstrou em outros momentos o desejo de jogar pelo Flamengo, que fez tentativa de contratá-lo
Flamengo rechaça negociação com site de acompanhantes
Fim das bets poderá causar enorme prejuízo financeiro para o Rubro-Negro e também para outros clubes do futebol brasileiro
Ex-Flamengo recebe festa de despedida em clube russo
Ídolo do CSKA, Vagner Love se aposentou dos gramados em março deste ano após passagem sem brilho pelo Retrô, clube de Pernambuco
Flamengo se aproxima da NFL em meio a jogo histórico da liga no Rio
Primeira partida do torneio de futebol americano no Maracanã serviu para Rubro-Negro estreitar laços com os fãs do esporte
Defensores do Flamengo 'tietam' e trocam camisas com astros da NFL
Dallas Cowboys utilizou o CT do Ninho do Urubu para realizar treinamentos; Léo Ortiz e Emerson Royal são fãs de futebol americano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.