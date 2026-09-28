Jorge Jesus tem contrato com a seleção de Portugal até a Copa do Mundo de 2030 - Patricia de Melo Moreira / AFP

Jorge Jesus tem contrato com a seleção de Portugal até a Copa do Mundo de 2030Patricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 28/09/2026 13:16

entende que o novo projeto profissional dificulta essa possibilidade no futuro. Jorge Jesus ainda pensa no Flamengo, mas admite que ficou difícil voltar a comandar o time na carreira. Depois de vencer a Noruega por 2 a 1 , o técnico da seleção de Portugalno futuro.

Afinal, tem 72 anos e, caso cumpra seu contrato atual, só estará livre após a Copa do Mundo de 2030, quando terá 76. Sem esconder o carinho que tem pelo clube e pela torcida, Jorge Jesus também revelou que tinha o desejo de comandar o Flamengo mais uma vez.



"Significa muito, talvez o melhor período da minha carreira como treinador de clubes. Foi um marco histórico, não só desportivamente, mas também sentimentalmente. A forma como os torcedores do Flamengo me abraçaram e me acarinharam nunca vou esquecer. Pensei sempre um dia voltar ao Flamengo, mas tenho certeza de que agora as coisas se tornaram difíceis", afirmou o português à ESPN.



Jorge Jesus pelo Flamengo



O técnico fez história em sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, mesmo por pouco mais de um ano. Entre junho de 2019 e julho de 2020, quando deixou o Rubro-Negro para treinar o Benfica durante a pandemia de Covid-19, foram 58 partidas, com 44 vitórias, dez empates e apenas quatro derrotas.



Com um aproveitamento impressionante de 81,6%, Jorge Jesus levou o Flamengo a voltar a ganhar uma Libertadores depois de 38 anos, além de conquistar o Brasileirão, ambos em 2019. Já na temporada seguinte, foram outros três títulos: Recopa Sul-Americana (2020), a Supercopa do Brasil (2020) e o Campeonato Carioca (2020).



Início animador por Portugal



Desde que deixou o clube, o técnico passou por Benfica, Fenerbahçe, Al-Hilal e Al-Nassr. Antes de acertar para trabalhar com Portugal, esteve cotado para assumir a seleção brasileira, um sonho que tinha, mas acabou preterido por Carlo Ancelotti.



Em seu primeiro trabalho numa seleção nacional, Jorge Jesus conseguiu duas vitórias em dois jogos, ambos pela Liga das Nações. A estreia aconteceu em Lisboa, com o placar de 1 a 0 sobre País de Gales, e agora fora de casa, sobre a Noruega.



Crítica à nova regra de estrangeiros



segue ligado ao que acontece no futebol brasileiro. Ao ser perguntado sobre a nova regra que limitará a até cinco jogadores estrangeiros que poderão ser relacionados aos jogos a partir de 2030, o treinador

Mesmo em uma nova fase, Jorge Jesus. Ao ser perguntado sobre a nova regra que limitará a até cinco jogadores estrangeiros que poderão ser relacionados aos jogos a partir de 2030, o treinador mostrou-se contrário

"Não é o fato de agora no Brasil reduzir de 9 para 5, não é por ai que vai mudar o nível do futebol brasileiro. O problema é a formação, qualidade da formação. O Brasil tem um bom calendário e não sabe. Espero que não acabem com os estaduais, porque isso é um dos segredos do crescimento do jogador brasileiro", disse.