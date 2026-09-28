Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do Sul - Divulgação / Seleção uruguaia

Arrascaeta recebe atendimento médico após se lesionar no amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / Seleção uruguaia

Publicado 28/09/2026 15:12

O técnico Leonardo Jardim terá a missão de encontrar alternativas para preencher o meio-campo do Flamengo, em meio à dura notícia recebida pelo clube nesta segunda-feira (28): uma das grandes referências do elenco, o meia Giorgian de Arrascaeta sofreu uma fratura no punho esquerdo durante o amistoso de sua seleção , o Uruguai, contra a Coreia do Sul. O camisa 10 irá passar por uma cirurgia e deve desfalcar o Rubro-Negro nas partidas contra o Estudiantes nos próximos dias 15 e 22 pela semifinal da Libertadores.

Depois da paralisação da Data Fifa, a equipe de Leonardo Jardim volta a campo para enfrentar o Santos no próximo dia 8 de outubro, e na sequência, encara o Fluminense no dia 11, ambos os confrontos pelo Campeonato Brasileiro.

Em seguida, o Flamengo enfrentará o Estudiantes pelas semifinais da Libertadores, nos dias 15 e 22 de outubro, na Argentina e no Maracanã, respectivamente. A tendência é que Arrascaeta fique até seis semanas sem atuar e com isso não se recupere a tempo de encarar o clube argentino. O Rubro-Negro já tinha, para o primeiro jogo, o desfalque de Jorginho, que foi expulso no jogo de volta das quartas de final contra o Independiente del Valle e cumprirá suspensão automática.

Mais problemas no departamento médico

Além disso, atualmente, Ayrton Lucas e Gonzalo Plata também estão no departamento médico, ambos com lesões na região posterior da coxa direita. Evertton Araújo também segue fora de combate devido a uma lesão na posterior da coxa esquerda, durante a partida contra o Mirassol no último dia 2 de setembro.

Jardim tenta encontrar alternativas

Em meio às ausências de Evertton Araújo e Arrascaeta, o técnico Leonardo Jardim deve se esforçar para encontrar soluções visando a sequência decisiva na temporada. No lugar do volante, ele tem escalado Pulgar e, mais recentemente, Saúl.

Além disso, Lucas Paquetá também surge como opção para fazer tanto o papel mais avançando quanto o de meia recuado. De la Cruz chegou a entrar nos acréscimos no último jogo, contra o Red Bull Bragantino.

Arrascaeta brilhou em amistoso

Antes de sair lesionado, Arrascaeta foi um dos principais nomes do Uruguai no amistoso contra a Coreia do Sul. O meia deu um gol e uma assistência na vitória dos sul-americanos por 4 a 1.