Ayrton Lucas em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã - Divulgação / Flamengo

Ayrton Lucas em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãDivulgação / Flamengo

Publicado 30/09/2026 08:47

Leia mais: Flamengo entra com petição contra veto às bets no STF; entenda



“Todo jogador busca ter confiança, estar jogando bem. Tive um começo muito abaixo, consegui dar a volta por cima. Fico feliz por ajudar meus companheiros não só na fase ofensiva, mas também na defensiva. É importante para o grupo”, disse o defensor, em entrevista ao canal oficial do clube.



Ele ganhou sequência sob o comando de Leonardo Jardim por causa do problema na panturrilha direita de Alex Sandro, principal nome do elenco para a posição. Ao todo, Ayrton Lucas soma quatro assistências em 32 jogos nesta temporada, sendo 26 entre os titulares. “Todo jogador busca ter confiança, estar jogando bem. Tive um começo muito abaixo, consegui dar a volta por cima. Fico feliz por ajudar meus companheiros não só na fase ofensiva, mas também na defensiva. É importante para o grupo”, disse o defensor, em entrevista ao canal oficial do clube.Ele ganhou sequência sob o comando de Leonardo Jardim por causa do problema na panturrilha direita de Alex Sandro, principal nome do elenco para a posição. Ao todo, Ayrton Lucas soma quatro assistências em 32 jogos nesta temporada, sendo 26 entre os titulares.

Leia mais: Flamengo pode receber indenização da Fifa por lesão de Arrascaeta

A lesão de Ayrton Lucas

O lateral-esquerdo se machucou na vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino , no dia 20 de setembro. Na ocasião, sentiu ao dar uma arrancada e precisou sair logo no começo do primeiro tempo.

De olho na reta final de 2026

O Flamengo acumula sete partidas de invencibilidade, com seis vitórias e um empate. O Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro, com 60 pontos – três de frente para o Palmeiras, segundo colocado –, e está garantido na semifinal da Libertadores. O adversário na briga por uma vaga na decisão será o Estudiantes (ARG), em meados de outubro.



“Estamos em um momento muito bom, pegamos uma boa sequência de vitórias. Precisamos ter foco até o final para alcançar os nossos objetivos”, analisou Ayrton Lucas.