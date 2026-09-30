Ayrton Lucas comemorou a boa fase que vive no Flamengo, apesar de neste momento estar em recuperação de lesão muscular na coxa direita. O lateral-esquerdo, que fez boas atuações antes de se machucar, valorizou a volta por cima depois de receber algumas críticas no Rubro-Negro.
“Todo jogador busca ter confiança, estar jogando bem. Tive um começo muito abaixo, consegui dar a volta por cima. Fico feliz por ajudar meus companheiros não só na fase ofensiva, mas também na defensiva. É importante para o grupo”, disse o defensor, em entrevista ao canal oficial do clube.
Ele ganhou sequência sob o comando de Leonardo Jardim por causa do problema na panturrilha direita de Alex Sandro, principal nome do elenco para a posição. Ao todo, Ayrton Lucas soma quatro assistências em 32 jogos nesta temporada, sendo 26 entre os titulares.
O Flamengo acumula sete partidas de invencibilidade, com seis vitórias e um empate. O Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro, com 60 pontos – três de frente para o Palmeiras, segundo colocado –, e está garantido na semifinal da Libertadores. O adversário na briga por uma vaga na decisão será o Estudiantes (ARG), em meados de outubro.
“Estamos em um momento muito bom, pegamos uma boa sequência de vitórias. Precisamos ter foco até o final para alcançar os nossos objetivos”, analisou Ayrton Lucas.
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