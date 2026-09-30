Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra a Ferroviária, em jogo pelo Brasileirão Feminino - Douglas Moreti / Flamengo

Jogadoras do Flamengo comemoram gol contra a Ferroviária, em jogo pelo Brasileirão FemininoDouglas Moreti / Flamengo

Publicado 30/09/2026 14:27 | Atualizado 30/09/2026 19:12

O Flamengo aprovou, na noite desta terça-feira (29), uma parceria com a Prefeitura de Maricá para o futebol feminino do clube. Em reunião do Conselho Deliberativo, na sede da Gávea, Zona Sul do Rio, o Rubro-Negro acertou o patrocínio, que estava sendo debatido ao menos desde o último mês de julho , e renderia R$ 10 milhões anuais à modalidade, de acordo com a jornalista Luiza Sá, do 'ge'.

O valor representa mais da metade dos gastos por ano com a equipe feminina, conforme o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap. O projeto, chamado de "Flamengo Maricá", abrange, ainda, as outras categorias da modalidade, com um foco na base. O Rubro-Negro ainda não se manifestou oficialmente a respeito.

O contrato será do Município de Maricá, através da Secretaria de Esportes local, e prevê, ainda, a possível construção de um estádio para 30 mil pessoas. Além disso, os naming rights devem ser alterados para Flamengo Maricá. Os uniformes de jogo, comissão técnica, treino e viagem terão a logo da nova marca, além do CT e duas placas de publicidade no campo.

Já a cidade irá oferecer núcleos de desenvolvimento de futebol feminino para meninas de 10 a 17 anos e duas peneiras para a formação de atletas. Um dos objetivos da parceria é fortalecer a imagem institucional de Maricá e o legado no contexto da Copa do Mundo Feminina 2027.

O Flamengo já havia divulgado, em outubro do ano passado, que faria uma reavaliação nos investimentos da modalidade, com o objetivo de ter mais de 90% do elenco profissional formado nas categorias de base até 2028/29.

Confira a nota da prefeitura de Maricá sobre o projeto



A Prefeitura de Maricá informa que está em fase final de tramitação administrativa a contratação de patrocínio institucional ao projeto "Flamengo Maricá", voltado ao futebol feminino. O contrato ainda não foi assinado e sua formalização depende da conclusão dos procedimentos e da publicação oficial.



O valor previsto é de R$ 10 milhões, em parcelas com pagamentos condicionados à comprovação das contrapartidas e à aprovação da fiscalização municipal. O projeto prevê exposição da marca do município e ações de formação esportiva, incluindo núcleos para jovens de 10 a 17 anos, seletivas e capacitação de profissionais da rede.

Proibição das bets

A parceria entre o Flamengo e a Prefeitura de Maricá surge em um momento que o clube tem se posicionado abertamente contra a proibição das bets no Brasil . Em entrevista ao 'Poder360', Bap afirmou que cerca de 30% dos recursos destinados aos esportes olímpicos e futebol feminino estejam ligados aos patrocínios das casas de apostas.

Situação do Flamengo no futebol feminino

O Flamengo foi eliminado do Campeonato Brasileiro Feminino nas semifinais, disputadas nos últimos dias 12 e 19 de setembro. O Rubro-Negro caiu para o São Paulo, após ficar em quinto lugar na primeira fase, em uma tabela com 18 times, e desbancar a tradicional Ferroviária do torneio. A grande referência do elenco, no momento, é Cristiane, um dos grandes símbolos da seleção brasileira da modalidade nos últimos anos.

Apesar do resultado adverso na competição nacional, as jovens da base conquistaram taças recentemente. A equipe sub-20 faturou o Torneio Internacional Estrelas no último sábado (26) ao vencer o São Paulo, enquanto as atletas do sub-17 levantaram o troféu do Campeonato Carioca da categoria no domingo (27), quando superaram o Vasco na final.