Arthur Antunes Coimbra, o Zico - Arquivo / Flamengo

Arthur Antunes Coimbra, o ZicoArquivo / Flamengo

Publicado 12/10/2026 09:00





Essa trajetória teve início bem antes da estreia no elenco principal. Nascido na Zona Norte do Rio de Janeiro, Arthur Antunes Coimbra deu seus primeiros passos no futebol de salão e chamou atenção ainda na infância. A relação entre Zico e o Flamengo permanece intacta. Revelado na Gávea, o Galinho de Quintino se consolidou como o maior símbolo da história rubro-negra ao alinhar genialidade, protagonismo, títulos e uma profunda sintonia com a torcida.Essa trajetória teve início bem antes da estreia no elenco principal. Nascido na Zona Norte do Rio de Janeiro, Arthur Antunes Coimbra deu seus primeiros passos no futebol de salão e chamou atenção ainda na infância.

Após anotar dez gols em uma única partida pelo River, clube de Piedade, despertou o interesse do Rubro-Negro. Com apenas 13 anos, passou a integrar as categorias de base medindo 1,55m e pesando 37 quilos.



O físico franzino, contudo, não diminuiu a aposta em seu talento. Sob rigoroso acompanhamento médico, o jovem foi ganhando força e se desenvolvendo. A estreia oficial aconteceu em 1971, aos 18 anos, diante do Vasco. Na ocasião, o garoto já mostrou suas credenciais na vitória por 2 a 1, dando assistência para o gol decisivo de Fio Maravilha.

O camisa 10 de uma era dourada

Assumindo a titularidade e o icônico número 10 a partir de 1974, o meia passou a liderar um esquadrão que mudaria o patamar do Flamengo. Tendo Zico como referência, a equipe colecionou sete títulos estaduais, quatro Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores e o Intercontinental de Clubes, em 1981.

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Nesse período, a popularização das transmissões televisivas desempenhou papel fundamental na ampliação de seu legado. Ao levar as imagens do Maracanã para todas as regiões do país, a TV transformou um ídolo carioca em uma paixão nacional. Nesse período, a popularização das transmissões televisivas desempenhou papel fundamental na ampliação de seu legado. Ao levar as imagens do Maracanã para todas as regiões do país, a TV transformou um ídolo carioca em uma paixão nacional.

Números de um ídolo

Os números ajudam a traduzir esse impacto: foram 508 gols em 732 jogos com a camisa rubro-negra. Ele também se tornou o maior artilheiro da história do Estádio Jornalista Mário Filho, com 334 bolas na rede.

A grandeza do camisa 10, no entanto, não se limita às estatísticas. Fora das quatro linhas, Zico construiu uma reputação pautada pelo respeito.

A rivalidade ferrenha nos gramados nunca o impediu de cultivar, por exemplo, uma forte amizade com Roberto Dinamite, ídolo máximo do Vasco. Essa mesma postura profissional o acompanhou anos mais tarde no Kashima Antlers, onde virou o pai do futebol profissional no Japão.

A representação definitiva dessa idolatria ganhou forma em tons de bronze no Ninho do Urubu, onde uma estátua do Galinho recepciona os novos talentos da base. O carinho da torcida ultrapassou até os limites do calendário: o dia 3 de março, data de seu aniversário, passou a ser celebrado como o "Natal Rubro-Negro".

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato