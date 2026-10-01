Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul e se machucou no fim - Divulgação / Seleção uruguaia

Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai contra a Coreia do Sul e se machucou no fimDivulgação / Seleção uruguaia

Publicado 01/10/2026 13:11



Arrascaeta passou por cirurgia de correção de uma fratura no punho esquerdo , realizada na manhã desta quinta-feira (1º). O Flamengo informou que o procedimento ocorreu sem intercorrências e foi considerado um sucesso.

O camisa 10 do Rubro-Negro ficará em observação no hospital durante a tarde e tem previsão de receber alta à noite. O chefe do Departamento Médico do clube, Fernando Sassaki, realizou a cirurgia junto aos especialistas Roberto Feres e Edson Roderjan.



Quando Arrascaeta volta a jogar



Agora, Arrascaeta vai iniciar o processo de recuperação e uma corrida contra o tempo para estar nas melhores condições físicas para uma eventual final da Libertadores. Caso o Flamengo passe pelo Estudiantes, disputará o quinto título no dia 28 de novembro.



Desta maneira, o jogador uruguaio pode ficar à disposição somente na semana da decisão continental, caso a recuperação leve o prazo máximo de oito semanas. Entretanto, a expectativa da comissão técnica é que ele já esteja em condições em até seis semanas.



O Flamengo já terá o seu camisa 10 na semifinal da Libertadores, marcada para os dias 15, na Argentina, e 22, no Maracanã. E caso a previsão mínima se confirme, o desfalque também será por seis rodadas do Brasileirão, nos confrontos contra Santos, Fluminense, Bahia, Atlético-MG, Vasco e Grêmio.



Ainda assim, Arrascaeta teria duas semanas de preparação para estar nas melhores condições no jogo contra o Palmeiras, que pode definir o título do campeonato nacional, e para uma eventual final continental.



Flamengo na expectativa



Há ainda a esperança no Rubro-Negro de que o uruguaio possa voltar antes mesmo de seis semanas. Para isso, fará um acompanhamento semanal da evolução da calcificação da fratura no punho esquerdo, através de exames de imagem.



Em paralelo, haverá um cronograma especial de trabalho para Arrascaeta manter a forma física. O problema maior é a questão de ritmo, já que ele não poderá ir a campo com a proteção da cirurgia, já que num primeiro momento a imobilização será até a axila.

"A ausência de Arrascaeta impacta sempre. Agora, são coisas que não conseguimos controlar. Eu, pessoalmente, acho que ele volta antes do prazo, mas são vicissitudes de quem tem bom jogadores convocados para suas seleções", disse o diretor de futebol do Flamengo, José Boto.