Marcos Braz em entrevista com o canal "Flazoeiro" - Reprodução/Instagram @colunadofla

Marcos Braz em entrevista com o canal "Flazoeiro"Reprodução/Instagram @colunadofla

Publicado 04/10/2026 19:29

Ex-diretor de futebol do Flamengo , Marcos Braz disse, em entrevista ao canal "Flazoeiro", que seria favorável a uma possível volta de Gabigol ao Rubro-Negro. Ele, inclusive, foi o responsável por trazer o ídolo em sua primeira passagem e acredita que uma negociação em moldes semelhantes à anterior seria um cenário ideal.

"Se fosse nessas condições, de um ano de empréstimo, sim. Foi a mesma operação de 2019. Ele era da Inter de Milão, estava emprestado ao Santos. O Santos pagava parte do salário, a Inter entendia que não deveria mais contribuir com parte do salário. O Flamengo foi, fez um esforço enorme e trouxe o Gabigol para o Flamengo. Nesses moldes, poderia se pensar.", disse Marcos Braz, almejando a possibilidade de empréstimo ao longo de uma temporada.

Além disso, o ex-dirigente aproveitou para reforçar que o retorno seria positivo tanto dentro de campo, quanto fora, valorizando ainda o tamanho e impacto que um jogador como Gabriel Barbosa poderia trazer ao elenco.

"Ter um Gabigol à disposição para disputar uma posição, para estar dentro do elenco, acho que é importante. Não só ele, mas qualquer jogador do tamanho dele", acrescentou sobre o tema.

Temporada atual

Após algumas temporadas abaixo das espectativas, Gabigol conseguiu dar a volta por cima em 2026, atuando com a camisa do time que o revelou, o Santos. Neste temporada, o camisa 9 santista acumula 23 gols e nove assistências em 43 jogos.

Além disso, durante uma entrevista para o canal "Pilhado" do Thiago Asmar, em setembro deste ano, o atacante disse que o Flamengo "mexe" com ele e admitia a possibilidade de voltar algum dia, reascendeu um debate e esperança de volta para a torcida rubro-negra.

História pelo Flamengo

Gabriel Barbosa chegou ao Mais Querido no começo do ano de 2019, que posteriormente seria um dos mais vitoriosos da história do clube, com total protagonismo dele. No ano de estreia, o atacante foi campeão do Campeonato Brasileiro como artilheiro com 25 gols e campeão da Copa Libertadores, também como artilheiro com 12 gols mas ainda, marcou os dois gols da equipe na final da competição, que terminou 2 a 1 sobre o River Plate.

No total, Gabigol teve 308 jogos, 161 gols marcados e 43 assistências. Além disso conquistou duas Copas Libertadores (2019 e 2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021) e quatro Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021 e 2024).