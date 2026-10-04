Marcos Braz em entrevista com o canal "Flazoeiro"Reprodução/Instagram @colunadofla
Marcos Braz apoia retorno de Gabigol ao Flamengo: 'Seria importante'
Ex-dirigente acredita que um modelo de negócio semelhante ao de sua primeira passagem seria o ideal e benéfico para ambas as partes
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Lesionado, uruguaio deve ser desfalque nos próximos compromissos do Rubro-Negro; atacante já atuou como camisa 10 em 2026
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