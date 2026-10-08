José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Carlos Elias Junior/Arquivo O Dia

José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoCarlos Elias Junior/Arquivo O Dia

Publicado 08/10/2026 13:11 | Atualizado 08/10/2026 17:41

José Boto traçou um paralelo entre Filipe Luís e Leonardo Jardim ao apontar diferenças nas filosofias dos dois treinadores. Em entrevista ao jornal espanhol 'As', o diretor de futebol do Flamengo destacou a capacidade de adaptação do português e afirmou que o brasileiro demonstra maior fidelidade às próprias ideias.

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Para Boto, a principal distinção está no método de trabalho: "Filipe é um treinador mais autodidata. Ele prefere um estilo de futebol com uma abordagem muito limitada, um estilo completamente diferente do de Simeone, por exemplo. Um estilo muito ofensivo, com muita posse de bola, e ele frequentemente tem dificuldades para adaptá-lo aos seus jogadores", afirmou. Para Boto, a principal distinção está no método de trabalho: "Filipe é um treinador mais autodidata. Ele prefere um estilo de futebol com uma abordagem muito limitada, um estilo completamente diferente do de Simeone, por exemplo. Um estilo muito ofensivo, com muita posse de bola, e ele frequentemente tem dificuldades para adaptá-lo aos seus jogadores", afirmou.

A avaliação ganha contexto especial pela ligação dos dois profissionais. Filipe Luís comandou a equipe carioca até março deste ano, quando assumiu o Monaco. O técnico português, que também dirigiu o time francês, chegou à Gávea no mesmo período para ocupar o cargo.

"Jardim é mais adaptável, se adapta mais aos seus jogadores, o que força os atletas a se adaptarem ao seu estilo de jogo. Essa é a principal diferença", completou.

Filipe Luís no topo da Europa



Além da comparação, o diretor do Flamengo projetou um futuro de destaque para o ex-lateral. A transferência rumo à França, segundo o dirigente, representa uma etapa importante no desenvolvimento do técnico, agora diante de uma nova atmosfera.

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"Filipe deu um passo importante ao se juntar a uma liga importante, como a francesa, em um clube que não tem a pressão dos grandes clubes. Isso lhe dará tempo para se adaptar ao futebol europeu e ao mais alto nível", disse.



Boto concluiu afirmando que o brasileiro, em sua segunda temporada na função, está "no caminho certo para chegar ao topo do mundo do futebol na Europa".

"Filipe deu um passo importante ao se juntar a uma liga importante, como a francesa, em um clube que não tem a pressão dos grandes clubes. Isso lhe dará tempo para se adaptar ao futebol europeu e ao mais alto nível", disse.Boto concluiu afirmando que o brasileiro, em sua segunda temporada na função, está "no caminho certo para chegar ao topo do mundo do futebol na Europa".

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria