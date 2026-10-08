Arthur Dias em ação pelo Brasil contra a ÍndiaRafael Ribeiro / CBF
Flamengo monitora zagueiro convocado por Ancelotti para Seleção
Defensor, de 19 anos, estreou pela Canarinho nos amistosos desta Data Fifa e é aposta do técnico italiano para o novo ciclo
Flamengo monitora zagueiro convocado por Ancelotti para Seleção
Defensor, de 19 anos, estreou pela Canarinho nos amistosos desta Data Fifa e é aposta do técnico italiano para o novo ciclo
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