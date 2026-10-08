Arthur Dias em ação pelo Brasil contra a ÍndiaRafael Ribeiro / CBF

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João Vitor Cravo
De olho em opções para a defesa, na iminência da aposentadoria de Danilo em 2027, o Flamengo monitora um jovem talento do Athletico-PR que é aposta de Ancelotti para o novo ciclo da Seleção. O nome da vez é Arthur Dias, zagueiro de 19 anos, que estreou pela Amarelinha na última Data Fifa. Segundo a jornalista Monique Vilela, da Rádio "TMC" de Curitiba, o Mais Querido acompanha o defensor há meses.
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A apuração diz que o Rubro-Negro mantém o jogador no radar, pois enxerga nele características que o enquadram no perfil buscado por Leonardo Jardim. Contudo, até o momento, não fez proposta e nem abriu negociações com o Athletico pela contratação. Em princípio, a ideia do clube carioca é investir no garoto apenas caso surja necessidade de reposição no setor.

Flamengo pode perder zagueiro?

No momento, o Flamengo tem dupla de zaga consolidada entre Léo Pereira e Léo Ortiz, assim como em 2025. Porém, na última janela de transferências, o Mais Querido recebeu proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 58 milhões) do Besiktas, da Turquia, pelo ex-Athletico. Ainda que tenha sido recusada, a oferta demonstra o interesse do mercado europeu no jogador de 30 anos, que acaba de defender o Brasil na Copa do Mundo.
Da mesma forma, Ortiz recebeu série de propostas do Velho Continente no meio da última temporada. O defensor chamou atenção de RB Leipzig, Roma e Juventus, com propostas na casa dos 12 milhões de euros (R$ 76.5 milhões, na época). Entre o fim de 2025 e o primeiro semestre de 2026, no entanto, o ex-Bragantino teve lesões no tornozelo e na coxa e ainda busca recuperar o mais alto nível. Enquanto isso, Danilo pode se aposentar no ano que vem e Vitão, recém-chegado, segue em adaptação ao clube.

Arthur Dias atrai holofotes

Jovem zagueiro do Athletico-PR, Arthur Dias está em alta após estrear pela seleção brasileira na última Data Fifa. Reserva no primeiro amistoso contra a Austrália, o defensor entrou em campo por oito minutos na repetição do duelo, dias depois. Por fim, foi titular e atuou durante 61 minutos no último compromisso, contra a Índia, em Calcutá. A convocação e os primeiros momentos do garoto com a Amarelinha trouxeram à tona o interesse do Flamengo.