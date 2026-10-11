Rossi pode deixar o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Jardim teria dado aval para Flamengo negociar Rossi no fim do ano
Destaque na Libertadores de 2025, argentino, de 31 anos, tem perdido prestígio depois de falhas e poderá mudar de ares em breve
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Foto de Arrascaeta anima, mas prazo de recuperação segue o mesmo
Jogador, de 32 anos, passou por operação no punho e a tendência é que só volte a entrar em campo na segunda semana de novembro
CBF expõe áudio do VAR em expulsão e pênalti de Jorginho contra Santos
Volante do Flamengo sofreu dupla punição, em lance que gerou polêmica; Nesta sexta (9), Rubro-Negro criticou a arbitragem da partida
Danilo desencanta na temporada e encerra jejum de quase um ano
Autor do gol do título da Libertadores de 2025, zagueiro marcou pela primeira vez desde dezembro e tenta recuperar prestígio na reta final
Expulsões viram problema e ameaçam Flamengo na reta decisiva de 2026
Jorginho recebeu cartão vermelho pela segunda vez nos últimos três jogos e desfalcará o Rubro-Negro contra o Fluminense e Estudiantes
Palmeiras reprova queixa do Flamengo sobre arbitragem: 'Lamentável'
Clube paulista emitiu nota oficial em resposta às reclamações do Rubro-Negro, que apontou marcações injustas no empate em 2 a 2 com o Santos
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