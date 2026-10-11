Rossi pode deixar o Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Rossi pode deixar o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/10/2026 13:40

Vivendo seu período mais delicado no Flamengo, o goleiro Agustin Rossi, de 31 anos, pode deixar o clube carioca no fim da temporada. De acordo com informações da "ESPN", o técnico Leonardo Jardim já teria liberado o goleiro para ser negociado em dezembro.

Rossi, que tem contrato até o fim de 2027, recebeu contatos do River Plate, da Argentina, e também do Besiktas, da Turquia. O goleiro, que tinha bastante moral no Flamengo, vem se desgastando com as constantes falhas.

O desejo do Rubro-Negro, no entanto, é a contratação de um substituto. Andrew é visto com bons olhos, mas não como alguém pronto para assumir a titularidade. John, ex-jogador do Botafogo e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra, vem sendo observado pelo clube da Gávea.

A situação de Rossi mudou bastante nas última semanas. O goleiro era considerado prioridade na lista de possíveis renovações no Flamengo, porém, sua falhas em sequência minaram a confiança dos torcedores em seu trabalho.

Na temporada passada, o argentino foi peça fundamental no título da Libertadores do Flamengo, sendo decisivo nas classificações contra o Estudiantes e o Racing, nas quartas e semifinal da competição respectivamente.

Revelado pelo Chacaritas Jrs, Agustin Rossi teve passagens por clubes importantes do futebol argentino como Estudiantes, Lanús e Boca Juniors. Ele também atuou no Al-Nassr, da Arábia Saudita, equipe de Cristiano Ronaldo, antes de chegar ao Flamengo em 2023.

No total, o goleiro, de 31 anos, entrou em campo em 189 partidas pelo Flamengo. No total, o goleiro conquistou uma Libertadores, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e três Campeonatos Cariocas, além de títulos de menor expressão pelo Rubro-Negro.