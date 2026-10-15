Flamengo bateu Vélez e Racing nas duas últimas semifinais da Libertadores que disputou - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo bateu Vélez e Racing nas duas últimas semifinais da Libertadores que disputouAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 15/10/2026 07:00

O DIA relembra os triunfos sobre Vélez Sarsfield e Racing, memórias positivas a serem evocadas pelo Mais Querido contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (15), em busca do pentacampeonato. Pela terceira vez em cinco anos, o Flamengo disputará uma vaga na decisão da Libertadores . E há uma coincidência que une as campanhas dos títulos de 2022 e 2025 à atual: em todas elas, a equipe carioca teve um adversário argentino na semifinal. Por isso,relembra os triunfos sobre Vélez Sarsfield e Racing, memórias positivas a serem evocadas pelo Mais Querido contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (15), em busca do pentacampeonato.

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Passeio sobre o Vélez

O recorte começa em 2022, quando o Flamengo sacudiu a frustração do ano anterior e voltou à semifinal da Libertadores. Desta vez, o adversário foi o Vélez Sarsfield. Assim como será em 2026, a partida de ida aconteceu na Argentina, mais especificamente no Estádio José Amalfitani.

Para surpresa de alguns e alívio de outros, o Rubro-Negro encaminhou a vaga já no primeiro jogo. Com três gols "de centroavante" de Pedro e um golaço coletivo de Everton Ribeiro, os comandados de Dorival Júnior passearam, e aplicaram um sonoro 4 a 0 fora de casa.

Everton Ribeiro celebra gol contra o Vélez, na Argentina, em 2022 Marcelo Cortes / Flamengo

No jogo de volta, em um Maracanã lotado, o Vélez até abriu o placar com Lucas Pratto, mas Pedro acertou cabeceio perfeito para empatar ainda no primeiro tempo, e Marinho saiu do banco para virar na etapa final. Com isso, o Rubro-Negro somou 6 a 1 no agregado e garantiu vaga na final contra o Athletico-PR. Mais tarde, conquistaria o tricampeonato com gol solitário de Gabigol, em Guayaquil, no Equador.

Sufoco contra o Racing

Após hiato de dois anos, o Flamengo bateu semifinal da Libertadores em 2025, novamente contra um argentino: o Racing. Ao contrário do exemplo anterior, a eliminatória começou no Maracanã e terminou no Estádio El Cilindro, em Avellaneda. Além disso, em oposição ao triunfo sobre o Vélez, a classificação não foi tranquila.

No Rio, o Mais Querido tentou, tentou e tentou novamente. Entre defesas do goleiro Cambeses e gol anulado de Samuel Lino, o clube carioca apenas conseguiu abrir o placar aos 43 minutos do segundo tempo, na raça, com Carrascal.

Defendendo vantagem magra no agregado, o Rubro-Negro não se amedrontou pelo show pirotécnico da torcida do Racing. Porém, quando os comandados de Filipe Luís controlavam o jogo, Plata foi expulso e deu contornos de drama à reta final. Mesmo com um a menos, o Flamengo conseguiu manter o placar em branco e se classificar. Depois, na decisão contra o Palmeiras, Danilo marcou de cabeça o gol que selou o tetracampeonato.

Elenco do Flamengo celebra classificação contra o Racing em 2025 Adriano Fontes / Flamengo

Que venha o Estudiantes



Em 2026, o Flamengo volta a ter um argentino pela frente na semifinal. Nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), o Rubro-Negro enfrentará o Estudiantes no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. Uma semana depois, na próxima quinta (22), também às 21h30 (de Brasília), as equipes decidirão no Maracanã a vaga na final da Libertadores.