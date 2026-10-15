Lucas Paquetá em ação durante jogo do Flamengo, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo

Lucas Paquetá em ação durante jogo do Flamengo, no MaracanãGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 15/10/2026 08:00

Lucas Paquetá tentará superar um velho fantasma para realizar o sonho de disputar a primeira final de Libertadores pelo Flamengo . Cria do Rubro-Negro, o meio-campista espera deixar para trás o trauma de ter perdido a decisão da Copa Sul-Americana de 2017 para o Independiente, no Maracanã. Ele terá outro time argentino pela frente, o Estudiantes, na luta para chegar mais perto de levantar o troféu.

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A decepção na Copa Sul-Americana de 2017

Revelado em 2016, Lucas Paquetá disputou a sua primeira final continental em dezembro do ano seguinte. O adversário era o Independiente, clube argentino de muita tradição. Na ida, fora de casa, o Flamengo saiu na frente com Réver. No entanto, sofreu a virada com gols de Gigliotti e Meza.



Ainda havia esperança de conquistar a taça, já que a definição do campeão aconteceria no Maracanã. E foi justamente o meio-campista que abriu o placar na volta, durante a etapa inicial. Barco, porém, deixou tudo igual em cobrança de pênalti e acabou com a alegria do Rubro-Negro, que amargou o vice-campeonato junto à torcida.

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Rumo ao futebol europeu



Lucas Paquetá se destacou ainda mais em 2018, quando jogou a Libertadores pela primeira vez. Naquela edição, o Flamengo caiu para o Cruzeiro, nas oitavas de final. Depois, o meio-campista acabou vendido ao Milan, da Itália. Ele também passou por Lyon, da França, e West Ham, da Inglaterra.

O retorno ao Flamengo

Contratado por R$ 315 milhões, Lucas Paquetá voltou ao Rubro-Negro em janeiro deste ano. Desde então, fez 12 gols e deu uma assistência em 37 partidas, sendo 24 entre os titulares. No período, inclusive, foi convocado por Carlo Ancelotti para representar o Brasil na Copa do Mundo.



Agora, o objetivo é esquecer de vez o Independiente e escrever uma nova história nos duelos com o Estudiantes para, quem sabe, ficar com o título.

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